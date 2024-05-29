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台灣經貿網進軍泰國國際食品展　攜手33家企業搶占東協商機

▲台灣經貿網工作人員於展覽現場推介我商產品，與買主熱切互動。（圖／貿協提供）

▲台灣經貿網工作人員於展覽現場推介我商產品，與買主熱切互動。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

亞洲食品飲料行業極具指標的專業展覽會「2024年泰國國際食品展(THAIFEX Anuga Asia)」，5月28日至6月1日於泰國曼谷IMPACT會展中心盛大展出，台灣經貿網本次攜手開元食品、益富實業、紅布朗等33家食品企業會員，以實體展覽結合數位線上展出方式，雙管齊下搶攻東協商機。

今年有來自全球50多個國家地區逾3,000家廠商參展，為期五天的展覽預計吸引超過8萬名專業買主參觀，規模更甚以往。我商本次參展的優質樣品與型錄品項涵蓋：奶精球、台灣高山茶、營養及特殊疾病配方、堅果穀物沖泡飲品、新興健康飲品如康普茶、生酮咖啡，以及即食冷凍食品等，展覽首日即吸引來自世界各地買家目光，其中珍珠奶茶DIY組、奶精球，以及活菌發酵康普茶為前三大熱門詢問產品，獲得最多買主青睞。

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台灣茶享譽國際，首次參加泰國食品展的「杰興國際」與「劉記興業」分別以台灣高山烏龍茶禮盒與女子元氣茶等產品，吸引買主前來詢問與試喝。而「東方飲國際」以荔枝、金桔檸檬等台灣獨特水果風味，結合氣泡水製成的罐裝氣泡飲料，清爽消暑具開發當地市場潛力，其可愛新穎的包裝也抓住多國買主目光。

「利成生技」的珍珠奶茶DIY組與即食黑糖珍珠，無添加防腐劑且可常溫保存，方便快速便能自製台灣道地珍奶，開展首日即獲得泰國、英國、印度、菲律賓多國買主詢問。

泰國為我國新南向政策的重要夥伴國家，雙邊經貿合作日益密切。2023年台泰雙邊貿易總額達162.4億美元，我國為泰國第4大進口來源國，僅次中國、日本及美國。

泰國則為我國第十大出口國，今年首季出口值達41.2億美元，較去年同期增加134.8%，成長潛力豐厚。泰國為東協第二大經濟體，擁有龐大消費市場，根據研究機構Statista Market Insights預測，2024年泰國食品業營收將達717億美元，並在2024-2028年以5.04%年均複合成長率持續蓬勃發展，是值得我商拓銷之市場。

由經濟部國際貿易署指導、外貿協會營運的台灣經貿網為國家級B2B入口網站，匯集我國最多出口廠商資訊，是國際買主搜尋台灣優質供應商與產品之首選。

我商可運用多達14種語系及專屬企業網站展示產品，同時運用線上交易及採購服務功能，讓全球買主直接線上下單，採購樣品零時差。歡迎有意拓展外銷市場的企業加入台灣經貿網會員，詳情可撥免付費客服洽詢專線：0800-506-088。

關鍵字： 台灣經貿網泰國國際食品展33家企業東協商機

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