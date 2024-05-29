▲華航747-400F全貨機獨特的掀機頭裝貨設計。(圖／華航提供)



記者張佩芬／台北報導

華航(2610)今(29)日公告再出售一架747-400F全貨機，公司方面表示，今年有3架777F全新貨機會陸續完成交機，也會再出售3架747-400F，屆時將以10架777F與8架747-400F，共18架貨機的規模，搭配客機機腹運力，提供貨運服務。

華航在疫情前共有21架747-400F全貨機，其中3架在沙漠封存，疫情期間醫療物資與居家上班、上學、運動等貨品需求暴增，華航靠著18架全貨機讓公司成為少數疫情期間仍享有獲利的航空公司。

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由於747-400F是四個引擎的飛機，油耗相當高，比777F油耗高出約三成，加上部分機齡偏高，但也有機齡僅約12年的，公司在訂購10架777F之後，開始進行貨機汰舊換新，到今年4月底為止，還剩12架747-400F，今天賣掉一架，預計還要出售3架，未來將以18架貨機的規模營運，雖然比疫前少一架，因為客機運力有增加，實際提供的貨運運力不會少。

華航今日出售的貨機，公告金額不超過2,500萬美元，交易對象是Asiana Airlines(韓亞航空) ，預計處分損失不超過437萬美元。