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Uber Eats娶熊貓　勞動部今3方會議達成5項共識

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

Uber Eats要併購foodpanda一事，使得外送員相關權益備受關注，勞動部今（29）召開外送工會及外送平台業者對外平台第6次會議，邀集6家外送工會及學者專家一起開會，初步達成5項共識，並將在3周內召開下次會議。

勞動關係司長王厚偉說明，業者認為併購不會影響外送員權益，強調併購是為了讓外送產業在台灣可有更好發展；工會則提出7大訴求，包括停權機制要透明、報酬要有保障、簽訂定型化契約、要提供全時段保險、希望抽成有上限、提供地圖式點餐、設置真人客服。

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王厚偉指出，今日會議達成5大共識，第1是針對併購案及外送權益充分進行討論；第2是外送對話平台會議，後續會就台灣外送產業全促進聯盟所提的外送員及外送產業相關權益確保7大訴求逐一溝通協商；第3，今日會議與會代表對停權機制及報酬保障充分交換意見。

第4，雙方同意原則在3周內召開下次會議，就7大訴求第1項訴求「停權機制」進行對話，包括建立第3方救濟申訴程序正義、停權樣態明確化，以及處理效率等方向建立機制，雙方同意於下次會議前提供具體方案；最後，針對工會訴求第5至第7項對話，會議時請勞動部邀集相關主管部會與會。

王厚偉強調，外送業者跟外送工會是夥伴關係，期待雙方盡最大努力，在勞動部建立的平台上，不斷溝通尋找互利方案，只要有利於雙方對於勞動權益保障的議題達成共識，或有更進一步的作法，都會去努力繼續往下推進。

另勞動部長何佩珊日前強調會積極、親自來處理這件事，卻沒有出席會議，王厚偉則解釋，今天的平台會議已經是第6次、不是為了併購案而開，且會議一直都是由他主持，不過部長確實很關心兩大外送平台合併案，行政院裡、跨部會有跟併購相關的會議，部長都會親自去，也已經有跟公平會聯繫，表達要關注外送員權益，這部分部長一直都很關心。

關鍵字： 外送員勞動部UberEatsfoodpanda權益

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