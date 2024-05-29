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AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Y’s Day週三青年日舉辦座談，探討如何保護影視音產業的著作權。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

延長著作權保護期間已是先進國家的的國際趨勢，根據統計，包含美國、日本﹑韓國在內，全世界已有超過 87 個國家都已延長保護， 從50年延長為70年，甚至有國家延長至95年或120年。對此，台灣唱片出版事業基金會執行長李瑞斌與中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿聯袂呼籲，台灣的著作權保護應該從50年延長為70年，政府應跟上世界各國的腳步，「台灣有才華的文化藝術工作者，是世界級的，值得更好的保護」。

Y’s Day「週三青年日」29日晚間舉行青年座談，探討「影視音產業的靈魂提問—著作權如何保護？AI的探勘與創作算侵權嗎？」 李瑞斌與高世椿是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的與談來賓，還包括政治大學科技管理與智慧財產研究所教授陳秉訓、Disney頻道授權總監李敏﹑大尹法律事務所律師陳琮勛、東吳大學法律系教授胡博硯，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

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這場探討著作權保護的座談會是由東吳大學法律系教授胡博硯主持，他在開場時提到，過去台灣曾有一段「盜版王國」的黑歷史，現在智慧財產權則面臨人工智慧AI的挑戰，台灣應該調整法律制度，保護創作者的權利，以鼓勵更多人投入，讓觀眾享受到更多更好的創作內容。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學法律系教授胡博硯。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿。

中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿說，侵權盜版根本是詐騙行為，最常見的就是抓娃娃機的消費者向協進會投訴，花費時間金錢抓到的娃娃，根本是粗製濫造的中國輸入盜版商品，讓消費者成為冤大頭。而文化部大力扶持的台灣原創動漫畫產業，更可能因猖獗的侵權盜版而毀於一旦，他希望政府在強化防詐的同時，也能將取締盜版納入施政重點。

另外，高世椿強調，對於著作權保護從50年延長至70年，台灣應該積極進行，跟上國際趨勢，才能保護國內的文創與動漫出版產業。

財團法人台灣唱片出版事業基金會執行長李瑞斌分析，2000年是台灣盜版的分水嶺，在此之前主要是實體的CD和錄音帶，台灣從北到南2百多個夜市，甚至唱片行，都在賣盜版。2000年之後，數位盜版逐漸猖獗，台南市曾在大學宿舍，一個晚上就查獲2萬首盜版歌曲和影片，也催生教育部針對學術網路的智慧財產權規範。

李瑞斌也呼籲，政府應跟上世界各國的腳步，將智慧財產權的保護年限延長至70年，「台灣有才華的文化藝術工作者，是世界級的，值得更好的保護」。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲財團法人台灣唱片出版事業基金會執行長李瑞斌。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲前Disney頻道授權總監李敏。

前Disney頻道授權總監李敏表示，台灣內容製作者近年受到多元收視管道和盜版的影響，資源大幅縮水，面臨生存危機。例如韓國知名綜藝節目Running Man一集預算3千萬，是台灣節目的1百倍。如果我們想要欣賞高品質的內容，就不能讓盜版平台、機上盒等侵犯智財權的現象，將台灣的影視音產業拖進惡性循環，而應該以實際行動鼓勵並支持有才華、有熱情的年輕朋友投入內容產製，讓大家享有優質的娛樂內容。

政治大學科技管理與智慧財產研究所教授陳秉訓指出，AI功能強大，但需要大量資料訓練，例如，近日流行的不同曲風「蔥師表」，其實都是AI作曲的產品。人類的創作是出於感覺，AI則是透過計算分析來生成旋律，因此容易在過程中侵害重製權，衝擊創作者的權利和生計。

陳秉訓認為，AI可以協助加速音樂創作過程，但不應該、也無法取代創作者；我們應該建立制度，讓訓練AI的資料製作者獲得合理報酬。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲政治大學科技管理與智慧財產研究所教授陳秉訓。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲大尹法律事務所律師陳琮勛。

長期鑽研智慧財產權判例的陳琮勛律師表示，AI資料探勘的侵權問題至今未有明確規範。AI是否侵害智慧財產權、如何運用AI來促進創作，不只是法律認定的技術問題，更是政策和國家發展層次的議題。他認為，政府應立法監管並確立合理的利益分配機制，才能保護智財權，同時促進AI發展。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，影視音、出版和動漫是許多青年都很有興趣，但年輕朋友可能很難想像，台灣曾走過一段被國際社會稱為「海盜王國」的歲月，台灣盜版猖獗，甚至被美國《特別301報告》列為侵權的「優先觀察名單」。不過，近年來隨著法令改善及公民意識的抬頭，台灣終於獲得國際社會的認可，從海盜王國躍升成為創新國家。

▲AI時代台灣如何保護著作權　影視音產業代表：先跟上國際趨勢延長至70年。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

董思齊進一步指出，數位科技的進步導致非法盜版的成本下降，來自中國的盜版影視作品又層出不窮，加上AI技術的高速發展，都再次對台灣的智慧財產權保障帶來巨大的挑戰。許多內容產業大國已將智財權保護年限延長到70年以上，而台灣是否該跟進、如何跟進，都需要在以創作者為主體、保護創作者權利的前提下，集合商業和法律的業界專家、政府以及使用者，一起來探討因應新技術的新制度。

董思齊強調，青年朋友作為數位科技使用的優勢族群，對這個課題的想法及建議，都是改革過程中非常重要且值得採納的政策意見，「台灣曾經歷過侵權的黑暗時刻，如今我們走出黑歷史，更應該肩負起持續進步的責任」，讓台灣的影視音產業在國際舞台上繼續發光發熱。

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