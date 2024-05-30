華航謝世謙：搶攻客運復甦商機　下半年貨運市場樂觀

▲華航股東會。（圖／華航提供）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今（30）召開股東會，會中通過每股配息0.69元，董事長謝世謙表示，去年客貨運再創佳績，整體客運復甦、貨運穩定發展，今年整體客運班次較去年同期增加25％，同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，今年整個市場還是看好，會持續朝永續經營發展。

謝世謙表示，去年客貨運再創佳績，客運運能恢復到約7成，但收益超過疫情前水準，不過，疫情結束後，供應鏈斷鏈，製造商飛機交機持續遞延，客機本來今年有7架A321要交機，但目前來看有2架會遞延到明年；波音787機隊預估到2028年前將達24架，目前來看製造商發動機恢復正常要到2027年，因此交機遞延大概避免不了，到期要還機的租機，也會洽商延租-~2年，讓運能迎接復甦的旅客。

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謝世謙指出，貨機部分以前有21架747F，今年總共要淘汰13架，剩下8架；目前777F有7架，今年有3架要交機，但可能會往後延，777F貨機機隊今年底會有10架到齊。

展望未來，謝世謙說，整個客運復甦、貨運穩定發展，全球電商蓬勃發展，基於客貨運穩定，建立好的基礎，華航會永續經營，永續燃油目前是一般燃油3-4倍，成本會增加，華航會持續做好更多開源、收益管理不會放鬆，今年整個市場還是看好，往後整個經營團隊會對股東負責，朝永續經營發展。

華航去年全年合併營收為1848.17億元，合併營業淨利為101.57億元，合併稅前淨利為93.05億元，合併稅後淨利為74.71億元，歸屬母公司淨利為68.19億元，EPS為1.13元