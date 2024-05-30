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視陽光學推出矽水膠彩色隱形眼鏡　力邀人氣韓團aespa代言

▲▼視陽光學推出矽水膠彩色隱形眼鏡。（圖／視陽光學提供）

▲視陽光學推出矽水膠彩色隱形眼鏡。（圖／視陽光學提供）

記者高兆麟／綜合報導

亞洲第一矽水膠隱形眼鏡製造商視陽光學，其日本子公司From-eyes旗下品牌Refrear於今天隆重推出日本限定系列「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡，並邀請當紅韓團aespa擔任品牌代言，aespa作為當前最具影響力的風格女團，未來境界元素感與「a-eye」矽水膠彩色設計理念完美契合，「a-eye」依據亞洲眼型的特徵，使用日系色彩設計工藝以滿足精緻眼妝需求。

視陽光學表示，「a-eye」矽水膠彩色鏡片的超高透氧的特性有助於維持雙眼全天候的透氧需求，獨家モイストキャッチテック(Moist Catch TecTM)鏡片處理工藝為使用者打造長時舒適水潤感，「a-eye」採用三明治製作工藝，將鏡片的色彩勻稱包覆於矽水膠中間層，這樣精細的設計讓使用者備感安心。Refrear初心是幫助每個人都擁有舒適且健康的眼睛，後續規劃推出功能型、高規格型等各項產品，以滿足日本使用者需求。

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視陽光學表示，公司以幫助人們擁有舒適的視界為使命，致力於成為全方位的眼睛照護專家，專注研發眼健康解決方案，始終立於業界的技術前沿，積極開創新產品、新技術，擴大事業版圖，以回應全世界眼健康需求，截至今年第一季，視陽累計營收8.15億元、EPS 2.7元，營收相較去年同期成長55%。除了隱形眼鏡產品外，視陽在台灣也擁有醫療服務公司川揚視康，並與醫療院所合作，提供單支裝100%自體血清點眼液，造福嚴重乾眼症及角膜損傷等患者，且單支裝更方便使用及保存，產品安全性及品質優於目前市場上同類型產品。

關鍵字： 視陽光學

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