國發會葉俊顯：推動AI十大建設　2040年創15兆產值、50萬高薪職缺

▲左起勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良、勤業眾信策略/風險與交易服務營運長潘家涓、國際中橡投資控股股份有限公司董事長辜公怡、華城電機股份有限公司總經理許逸德、佳世達集團董事長陳其宏、勤業眾信總裁柯志賢、國家發展委員會主任委員葉俊顯、財團法人資訊工業策進會產業情報研究所所長洪春暉、雄獅旅遊集團董事長王文傑、Google Cloud台灣技術總經理林書平、勤業眾信市場發展營運長龔則立。（圖／勤業眾信提供）

記者陳瑩欣／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（14）日舉辦「2026 Deloitte Future Talk－鏈結創新 驅動未來」高峰會，並攜手資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）發布《2026 CxO 前瞻展望：韌性領航 打造企業核心競爭力》報告，呼籲企業面對高度變動環境，須強化「韌性」，才能將不確定性轉化為成長契機。

國發會主任委員葉俊顯致詞指出，全球正進入第二波供應鏈移轉浪潮，台灣迎來深化國際布局的新契機。政府正推動「AI 新十大建設」，預計至2040年可創造超過新台幣15兆元產值、50萬個以上高薪職缺，並建構至少三座全球級AI實驗室，目標讓台灣AI實力挺進全球前五名。

葉俊顯表示，雖2025年全球景氣面臨壓力，但台灣受惠於AI與新興科技應用快速擴展，加上國際雲端大廠持續投資，去年GDP成長率達7.37%，創下近十多年新高。政府亦同步推動20多項減碳旗艦計畫，協助企業銜接綠色供應鏈，強化國際競爭力。

勤業眾信總裁柯志賢指出，企業正面臨地緣政治、通膨、科技與政策劇烈變動等多重壓力，傳統經營模式面臨挑戰。他強調：「韌性不只是承受衝擊，而是企業能夠持續調整節奏、快速回應變化，並在動盪中累積新優勢的關鍵能力。未來能活下來的企業，不一定是最大、最強，而是能最快調整策略、最懂得運用科技與數據的組織。」

他也指出，AI技術正加速決策節奏，企業若未強化數據治理與組織敏捷度，將難以跟上變局。以台灣半導體為例，產業競爭力已轉向先進製程、能源管理與國際信任，而非僅靠成本與產能。此趨勢下，韌性經營將是台灣企業能否守住全球供應鏈關鍵地位的關鍵。

此次報告提出「TOGETHER」策略方針，從治理、財務、人才到永續等八大構面，提供具體行動方向。並透過「企業韌性地圖」協助企業辨識自身狀態與強化重點，其中「Stagility」（穩定＋敏捷）成為組織轉型的重要思維。

勤業眾信強調，AI時代已來臨，企業應擺脫傳統效率導向，轉向建立可持續、可回應的營運韌性，才能在高風險與高變動的新常態下，取得領先優勢。