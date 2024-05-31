黃仁勳寫email「絕不超過6行」　輝達前員工曝：全公司都得遵守

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達（NVIDIA）股價持續飆升，創辦人黃仁勳身價暴增，近期來台更掀起一陣旋風。有前員工向外媒透露，黃仁勳在電子郵件的撰寫上有一套獨特的模式，並要求員工們效法，那就是「內容不要超過6行」，以確保內部快速有效的溝通。

根據《商業內幕》報導，有3名前員工透露，黃仁勳的電子郵件內容簡潔，往往不超過6行，旨在盡快切入正題。早前，也曾有內部人士向《紐約客》披露，黃仁勳的備忘錄如同日本俳句。

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其中一名前員工形容，你撰寫郵件中時，必須將想法簡化為短句，在概念上避免「TL；DR」，意即「太長（too long）、讀不懂（didn't read），「整個公司都是這樣運作的，不僅僅只是黃仁勳」。

一位輝達的前主管表示，這是一種「促進優先事項和思維的明確化」的方式，有助於員工更加清晰、具體地釐清重要事項，這是一個十分有效的溝通技巧，儘管這做起來並不容易。

這位前主管還說，如果你想發送一封超長的郵件，可能會很麻煩，因為輝達的電子郵件格式是雙倍行距，每行一句，最多不超過5、6行，以確保你發送的是「必須說的話」，但如果你或對方需要更多資訊，那代表你們需要一場對話，而不是透過電子郵件溝通。

另外，前員工也指出，輝達員工被期望每週向黃仁勳、所屬主管發送一封電子郵件，列出自己正在處理的5大優先事項，以幫助黃仁勳快速掌握整間公司正在發生的事情，甚至建議不同部門的員工就某些任務進行合作和討論。

報導補充，針對前員工向《商業內幕》披露的這番「電子郵件哲學」，輝達不予置評。