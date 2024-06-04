ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

賴清德：電腦展讓台灣光芒萬丈　政府將提供超級電腦給產官學

▲▼賴清德參觀台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北國際電腦展開幕典禮中華民國總統賴清德出席（圖右）。（圖／記者黃國霖攝）

記者張佩芬／台北報導

2024年台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)暨創新與新創展區(InnoVEX 2024)今(4)日於南港展覽館一館、二館盛大登場，總統賴清德致詞時指出，電腦展還沒開幕就成為媒體焦點，國際重量巨星都來了，讓台灣的上空光芒萬丈，輝達(NVIDIA)有捐一超級電腦給政府，未來必要時政府也會提供超級電腦給產官學，希望企業支持政府，投資台灣，讓人工智慧產業化與持續發展。

開幕典禮總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪、數位發展部長黃彥男等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX序幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，計有來自36國1,500家企業參展、使用4500個攤位，預計吸引5萬名國內外業界專家蒞臨參觀。

COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出：「自成立以來，COMPUTEX一直位於全球運算革命的核心地位。我們正經歷一場巨大的轉變，臺灣已經掌握先進的半導體製造技術，處於人工智慧革命的中心，是全球供應鏈的關鍵參與者。」

▲貴賓在電腦展展場內合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲貴賓在電腦展展場內合影。（圖／記者張佩芬攝）

COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，本屆涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，新增「AI運算暨系統解決方案」、「零組件與電池儲能應用」及「智慧移動」等展區，指標參展企業包含宏碁、威剛、華擎、華碩、明基、酷碼、台達、芝奇、技嘉、迎廣、英特爾。鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達、瑞昱、美超微、曜越、創見、緯穎等國內外科技大廠。

InnoVEX創新與新創展區亦是COMPUTEX的重點展區，今年計有400家新創企業參展，包含比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館、EBRD等國際館，以及Garage+、Starfab、櫃買中心、陽明交大、台灣大學系統科研產業化平台等加速育成單位。

今年外貿協會辦理的COMPUTEX Keynote邀請歷屆最多CEO或副總裁開講，包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP Semiconductors執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克博士。另外NVIDIA執行長黃仁勳、ARM執行長Rene Haas亦將舉行聯名演講。

COMPUTEX Forum聚焦生成式AI，邀請NVIDIA、GOOGLE、SYNOPSYS、AWS、MICRON、ARM、SEAGATE、AMPERE、PHISON等大廠，探討AI應用布局與關鍵硬體創新。

外貿協會除了舉辦採購洽談會、主題導覽、Tech'em High、ESG GO!、新創競賽發表會等活動，今年更發揮創意進行跨界合作，包含與台北101合作點燈行銷，讓COMPUTEX登上臺灣最高建築，以及與知名糕點品牌在展場設立Hospitality Lounge，與台灣選物店及乖乖共同開發展覽周邊商品，讓參觀者體驗台灣好客精神及在地文化。

參展企業亦卯足全力舉辦活動炒熱品牌，例如近年首度參展的趨勢科技將辦理「AI Security Cafe」 活動，分享AI科技發展下網路資安的重要性。Newegg將舉辦「Newegg PC Builder 電腦組裝達人競賽」，邀請電腦組裝高手前來挑戰。

COMPUTEX 2024及InnoVEX 2024即日起至6月7日，於南港展覽館一、二館盛大展出，歡迎產業先進共襄盛舉，共同見證AI與未來關鍵科技的最新發展。

關鍵字： 賴清德電腦展台灣光芒萬丈政府提供超級電腦產官學

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！鴻海宣布：攜手輝達打造先進AI算力中心

快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！鴻海宣布：攜手輝達打造先進AI算力中心

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他親自到訪鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。雙方宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。

2024-06-04 12:46
黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因

黃仁勳笑談投資選址「近夜市」　自爆不染髮2原因

NVIDIA創辦人黃仁勳今（4）日上午前往Computex展區參觀，第一站就來到雲達攤位，場外早已塞滿媒體守候，他也一如既往親民接受提問，有民眾問他為什麼頭髮這麼白？黃仁勳親曝「2個理由」；另大家也關心他昨日說的設計中心要蓋在哪裡，黃仁勳不改愛夜市的本性，笑回「哪裡有好的夜市就投資哪裡。」

2024-06-04 11:57
AI教父同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動

AI教父同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」　林百里超感動

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他觀展的第一站是廣達集團的展位，一到舞台現場時，他說，「廣達集團是我超過10年以上的最好、最讚的夥伴。」讓站在身旁的「台灣首富」廣達董事長林百里非常感動。

2024-06-04 11:39
劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

台積電（2330）今（4）日股東會，董事長劉德音退休前最後一次主持，有小股東上台獻花感謝公司業績穩定貢獻收益，也有股東想請即將退休的劉德音給大家一段有智慧的話，劉德音笑說：「智慧不夠」全場也跟著大笑，隨後他又說「買台積電股票」、「希望自有現金發給股東」、「目前股價還沒那麼高，（公司）會繼續努力」。

2024-06-04 11:16
台積電魏哲家一肩扛！　力守「張忠謀誠信正直」價值觀

台積電魏哲家一肩扛！　力守「張忠謀誠信正直」價值觀

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，總裁魏哲家也順利當選董事長，會後魏哲家也首度和媒體交流座談，談到首日上任的心境轉變和任務，魏哲家笑說，心境一樣不變，每天還是做一樣的事情，至於董事長首要任務是處理政府關係，因為這是一個董事長該做的事，至於做總裁該做的事情，這部分會把工作分擔分給夥伴，他們都跟我共事很久，可以放心把工作分給他們。

2024-06-04 12:22
快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

113年3-4月統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，財政部將在今（4）日傍晚公告中獎清冊，初估有17名幸運兒中千萬大獎，其中有5人分別由統一超、全家開出。200萬元獎特獎號碼則是「14715309」則開出16張，其中有4張為統一超、全家開出。

2024-06-04 10:30
台積電小股東怕華為超車　董座劉德音霸氣回「不可能！」

台積電小股東怕華為超車　董座劉德音霸氣回「不可能！」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，在股東提問環節，由於台積電今年股價飆漲，有股東關心台積電是否會有回購股票或分割計畫，不過財務長黃仁昭表示，暫時沒有相關計畫，至於股東關心是否有可能被華為等競爭對手超越，董事長劉德音則霸氣回答「應該不太可能！」。

2024-06-04 10:22
黃仁勳現身COMPUTEX　妙喻AI像電力「看不見但很有價值」

黃仁勳現身COMPUTEX　妙喻AI像電力「看不見但很有價值」

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（4）日下午即將和全球媒體進行Q&A，不過他一大早就前往南港展覽館參觀攤位，黃仁勳在進場前就拿起麥克風和擴音器，還幽默用台語問說「這是什麼」，並簡短致詞，黃仁勳說，他很興奮能夠來到COMPUTEX，因為AI將為台灣帶來大量的機會，黃仁勳更形容「AI就像電力，看不見卻很有價值」。

2024-06-04 10:57
黃仁勳背板概念股又發威！台股跌百點　6檔逆勢拉第2根漲停

黃仁勳背板概念股又發威！台股跌百點　6檔逆勢拉第2根漲停

台股歷經昨（3）日大漲後，今（4）日拉回整理，至早上10點半前，指數一度大跌逾百點，惟輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，益登（3048）、慧友（5484）、曜越（3540）、圓剛（2417）、艾訊（3088）、宸曜（6922）等6檔再拉出第二根停板。

2024-06-04 10:39
劉德音最終場！　台積電股東會爆如雷掌聲

劉德音最終場！　台積電股東會爆如雷掌聲

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，由於董事長劉德音日前已經宣布將於本次股東會後退休，因此此次股東會也將是劉德音以台積電董事長身份進行最後一次致詞，外界也預料，將由台積電現任總裁魏哲家接任董事長一職，結束雙人共治的時代。

2024-06-04 09:13

讀者迴響

熱門新聞

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

波克夏崩99%「幸運兒搶到了」投資人點無法成交關鍵

1股賺2000萬！　股神A股波克夏「崩跌99.97％」買進下場曝

黃仁勳概念股「5檔遭列注意股」！　德律30日飆漲近107％

黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工　菜單曝光

明年最低工資估再漲4%！勞動部回應了

劉德音退休贈言　「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366