賴清德：電腦展讓台灣光芒萬丈　政府將提供超級電腦給產官學

▲台北國際電腦展開幕典禮中華民國總統賴清德出席（圖右）。（圖／記者黃國霖攝）

記者張佩芬／台北報導

2024年台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)暨創新與新創展區(InnoVEX 2024)今(4)日於南港展覽館一館、二館盛大登場，總統賴清德致詞時指出，電腦展還沒開幕就成為媒體焦點，國際重量巨星都來了，讓台灣的上空光芒萬丈，輝達(NVIDIA)有捐一超級電腦給政府，未來必要時政府也會提供超級電腦給產官學，希望企業支持政府，投資台灣，讓人工智慧產業化與持續發展。

開幕典禮總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪、數位發展部長黃彥男等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX序幕。

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今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，計有來自36國1,500家企業參展、使用4500個攤位，預計吸引5萬名國內外業界專家蒞臨參觀。

COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳指出：「自成立以來，COMPUTEX一直位於全球運算革命的核心地位。我們正經歷一場巨大的轉變，臺灣已經掌握先進的半導體製造技術，處於人工智慧革命的中心，是全球供應鏈的關鍵參與者。」

▲貴賓在電腦展展場內合影。（圖／記者張佩芬攝）

COMPUTEX為全球領先的AIoT和新創產業展覽，本屆涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，新增「AI運算暨系統解決方案」、「零組件與電池儲能應用」及「智慧移動」等展區，指標參展企業包含宏碁、威剛、華擎、華碩、明基、酷碼、台達、芝奇、技嘉、迎廣、英特爾。鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達、瑞昱、美超微、曜越、創見、緯穎等國內外科技大廠。

InnoVEX創新與新創展區亦是COMPUTEX的重點展區，今年計有400家新創企業參展，包含比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館、EBRD等國際館，以及Garage+、Starfab、櫃買中心、陽明交大、台灣大學系統科研產業化平台等加速育成單位。

今年外貿協會辦理的COMPUTEX Keynote邀請歷屆最多CEO或副總裁開講，包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP Semiconductors執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克博士。另外NVIDIA執行長黃仁勳、ARM執行長Rene Haas亦將舉行聯名演講。

COMPUTEX Forum聚焦生成式AI，邀請NVIDIA、GOOGLE、SYNOPSYS、AWS、MICRON、ARM、SEAGATE、AMPERE、PHISON等大廠，探討AI應用布局與關鍵硬體創新。

外貿協會除了舉辦採購洽談會、主題導覽、Tech'em High、ESG GO!、新創競賽發表會等活動，今年更發揮創意進行跨界合作，包含與台北101合作點燈行銷，讓COMPUTEX登上臺灣最高建築，以及與知名糕點品牌在展場設立Hospitality Lounge，與台灣選物店及乖乖共同開發展覽周邊商品，讓參觀者體驗台灣好客精神及在地文化。

參展企業亦卯足全力舉辦活動炒熱品牌，例如近年首度參展的趨勢科技將辦理「AI Security Cafe」 活動，分享AI科技發展下網路資安的重要性。Newegg將舉辦「Newegg PC Builder 電腦組裝達人競賽」，邀請電腦組裝高手前來挑戰。

COMPUTEX 2024及InnoVEX 2024即日起至6月7日，於南港展覽館一、二館盛大展出，歡迎產業先進共襄盛舉，共同見證AI與未來關鍵科技的最新發展。