黃仁勳驚喜現身聯發科蔡力行演說會場　長髮女子用AI轉成皮衣客

▲NVIDIA創辦人黃仁勳與聯發科執行長蔡力行合影資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行今（4）日在台北國際電腦展暢談AI未來將無所不在，輝達執行長黃仁勳與安謀執行長Rene Haas連袂現身站台，其中蔡力行與黃仁勳兩人更在台上玩起聯發科AI技術，大秀「皮衣哏」。

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▲安謀執行長Rene Haas（圖左）、NVIDIA創辦人黃仁勳（圖中）與聯發科執行長蔡力行（圖右）合影資料照。（圖／讀者提供）

聯發科在台上螢幕示透過自家手機生成式AI能力，打出「皮衣哏」相關的文字，逗樂現場觀眾，黃仁勳也大讚聯發科「你們的AI蠻聰明的！」

觀眾透露，蔡力行演講現場本來以為非常偏技術面沒有人到，但就在開幕畫面以一位長髮女子身影為前導，她慢慢轉為短髮、然後頭髮變白衣服變黑皮衣，搖身一變成為黃仁勳，全場驚艷，各方粉絲瞬間湧入。

業者透露，黃仁勳旋風不但拉高台北電腦展的聲量，也讓重量級科技廠執行長將焦點轉向台灣供應鏈與台灣夜市。

與會科技高階主管說：「Arm執行長Rene Haas向外感嘆，他學了黃仁勳去台北夜市大逛特逛，但是沒有人找他合照。」為此Rene Haas大感沮喪。