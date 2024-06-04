吃麥當勞爽中千萬發票！幸運兒獎落「這縣市」

▲麥當勞-新店北新二餐廳。（圖／翻攝自GoogleMaps）



記者楊庭蒝／綜合報導

113年3-4月統一發票千萬特別獎開出號碼「44140251」，財政部將在今（4）日傍晚公告中獎清冊，初估有17名幸運兒中千萬大獎。根據最新公布中獎清冊，有民眾在麥當勞花費117元就幸運抱回千萬大獎。

從113年3-4月統一發票千萬獎清冊可以看見，有幸運民眾在新北市新店區北新路3段51之1號的「麥當勞-新店北新二餐廳」消費117元，就幸運抱回113年3-4月統一發票千萬特別獎。

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▲在麥當勞消費爽種千萬發票。（圖／財政部提供）



113年3-4月期統一發票中獎號碼已於5月25日下午開出，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為44140251，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎之中獎發票為17張，開立這些中獎發票之營業人資料詳如中獎清冊。

財政部賦稅署提醒，113年3-4月期中獎統一發票領獎期間為113年6月6日至113年9月5日，中獎人於該期間內依附表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

麥當勞於6月5日起至7月9日連35天祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「蘋果派」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

另，21PLUS、21風味館至6月18日前也祭出「買烤雞送炸雞」優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市包括南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

21PLUS、21風味館的招牌香草烤雞是使用21種天然香料醃製而成，口感鮮嫩多汁，半半小棒腿盒則除了吃得到招牌原味小棒腿外，還有期間限定的避風塘小棒腿。