世界先進新加坡設12廠　董座方略：產能已被包下超過一半

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP）今日宣布計畫於新加坡共同成立VSMC合資公司，以興建一座十二吋晶圓廠，董事長方略今日也針對新廠規劃表示，預計建廠將會影響5至9個百分點的毛利率，不過也預計只要約每月三萬片就能達成損益兩平，更透露新廠的產能，客戶已經訂下超過一半的產能。

方略今日針對新加坡廠規劃表示，新廠在過去這兩年就和重要客戶一起評估規劃，當計畫敲定，其實就包含重要客戶對新廠產能的長期承諾，目前有遠超一半產能被訂走，不過具體客戶數，目前還不方便透露。

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至於選在這個時機點公布，方略則分享，這座廠規劃前前後後花了兩年時間，在這個時間點可說是「水到渠成」，雖然和客戶對景氣展望和投資方向各有各的考慮，但世界先進認為對技術掌握還有訂單掌握都很重要，要把這些都準備好。

方略說明，會和NXP合作，要蓋一個新廠，最重要的是要有比較有力的競爭來源，對需求也要有恰當掌握，目前世界先進跟所有的客戶溝通並且得到承諾，大家看起來往後兩年也都有這些需求，在整個建廠計畫下，技術有著落，訂單也有著落，市場氛圍也得到很多客戶認可，一切才水到渠成，因此認為這個時間點還算不錯，儘管比起其他公司稍微晚了一點。

至於新加坡政府是否有補助或相關支持，方略則說，世界先進過去就和新加坡政府保持合作關係，對彼此都有很高的互信，只是具體補助或政府政策，目前還不方便透露。

談到價格，方略則說，這比較敏感，只能說現在產能遠超過一半以上都有拿到客戶承諾，也簽長期合約，這裡面也有規範價格，價格也不一定是固定的，但目前看起來，新廠還沒興建就有這麼多承諾，對這點是很滿意，不過方略也說，目前不會因為有12吋廠，就要把8吋轉過去，客戶目前在新廠的產能都是以專門為12吋開發的新品為主，原本的合作也還在繼續。

不過是否會因此有AI佈局，方略則說，世界先進沒有做CPU、GPU相關的佈局，還是著重在本業PMIC上，不過未來伺服器的晶片數會有數十倍的成長，那未來AI PC的PMIC也會有三到四成成長，這些都是世界先進的機會，展望下半年，則維持法說會看法，今年會逐季增溫，但會是溫和成長的一年。