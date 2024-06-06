科技巨頭齊聚COMPUTEX　黃志芳用鳳梨酥祝CEO「旺來」

▲貿協董事長黃志芳與輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長Pat Gelsinger、超微董事長暨執行長蘇姿丰相見歡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台北國際電腦展(COMPUTEX)正在展出，今年科技大廠CEO雲集，超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾(Intel)執行長Pat Gelsinger、輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、安謀(ARM)執行長Rene Haas、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger等AI巨頭齊聚台北，外貿協會黃志芳董事長特別準備台灣特色風味的鳳梨酥與科技巨頭們相見歡，期待大家的商機都「旺來」。

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▲貿協董事長黃志芳致贈台灣知名鳳梨酥予高通總裁暨執行長Cristiano Amon、安謀執行長Rene Haas、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger。（圖／貿協提供）

黃志芳認為，目前AI科技正處於大爆炸階段，台灣擁有完整的產業供應鏈體系，吸引了全球科技公司CEO齊聚，而台灣科技業除了優秀的技術外，另一個優勢則是以客為尊的彈性客製化能力及款待精神，因此貿協今年特別選擇最具臺灣味的鳳梨酥，首次攜手知名品牌微熱山丘，推出COMPUTEX專屬聯名糕點致贈給國際貴賓，並在展場打造Hospitality Lounge，招待熱茶跟招牌鳳梨酥，藉由奉茶文化向全球買主呈現臺灣人的熱情與好客，微熱山丘創辦人許銘仁本身也是自科技業出身，因此這次的跨界合作十分具有象徵意義。

貿協指出，COMPUTEX不但是科技產業重要的合作平台，更是一場文化交流，將台灣與國際大廠、全球科技業者、新創團隊與專業買主深度鏈結。通過這些別具心意的安排，外貿協會希望讓每一位貴賓在享受科技盛宴的同時，也能體驗到台灣的熱情好客與細膩心思，為台灣創造更多國際商機。