快訊／威力彩連15槓　下期頭獎上看3.2億

輝達黃仁勳挺台積電漲價 外資：最快9月敲定

台積電（2330）董事長魏哲家日前暗示有意調漲AI晶片代工價格，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳力挺，美系外資表示，台積電最快9月敲定明年價格，預估未來兩年 3奈米平均售價將上漲 11%，CoWoS 看漲20%，目標價也調升至980元。

台股漲逾477點刷21962新紀錄 央行楊金龍急喊「居高思危」

台股今（6）日在台積電（2330）飆出898元新高的效應下，盤中大漲逾477.91點，至11點10分指數來到21962.79點刷新高，央行總裁楊金龍卻急喊「股市確實很高了」、「居高思危」，呼籲市場冷靜。

央行楊金龍拋房市3警訊 列為下周理監事會必考題

央行總裁楊金龍今（6）日指出，目前房市有3大警訊，讓央行決定在下周理監事會上進行討論。市場預期，央行第6波選擇性信用管制上路政策將成為利率決策以外重要討論面向。

晶片3巨頭市值同日飆新高 台積電ADR目標價外資調高至170美元

AI題材延燒，晶片股三巨頭輝達（NVIDIA）、台積電ADR與艾司摩爾 （ASML） 市值均創歷史新高，其中輝達超越蘋果（Apple）、ASML超過法國奢侈品LVMH，各居全球和歐洲股市市值第二，而外資也將台積電ADR目標價調高至170美元。

AI狂飆！股王信驊噴漲375元刷4465天價 逼近漲停

受AI題材加持，股王信驊（5274）今（6）日開盤10分鐘內再度上演噴漲行情，最高一度漲逾375元至4465元，連續2個交易日刷新天價，漲幅一度逾9.17%，盤中逼近漲停。

金寶伺服器獲AI巨頭試單！現場猜「是黃仁勳嗎」 總經理：還不能說

電子代工廠金寶（2312）6日舉行股東常會，總經理陳威昌表示，雖然今年整體市場氛圍保守，目前看來整個廠區有回到原來的動能；此外，金寶AI伺服器產線已經正式啟動，至於接到哪個客戶的訂單，是最近在台北演講的AI四巨頭之一？他則語帶保留，「試產階段，還不能說。」

NVIDIA選址傳落腳高雄 經長郭智輝：他們還沒決定

NVIDIA執行長黃仁勳擴大對台灣投資，昨晚指出「AI超級電腦中心可能會在高雄，研發中心或許靠近台北」，經濟部長郭智輝今（6）日前往高雄考察，讓外界聯想NVIDIA選址是否已拍板，不過，郭智輝則強調，NVIDIA還沒有告訴他、也還沒有決定，各城市都在積極爭取，「花若盛開，蝴蝶自來」，誰滿足需求他們就會過去。

台積電發威！漲40元創894天價 指數飆近460點衝破21943新高

美股周三（5日）全面走揚，台股今（6）日開高，以上漲371.25點、21856.13點開出，漲勢擴大，指數大漲近460點，指數開盤衝破21940，創下新高，台積電（2330）大漲40元至894元，創下史上新高價。

TAIWAN字母就藏AI！黃仁勳笑喊：今年還會再來「我沒有話要說了」

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6日晚間在餐廳前受訪時表示，「TAIWAN」（台灣）的字母中，就隱含著AI兩個字，這象徵著台灣要幫助這個世界去打造AI基礎建設，具有極大的意義及重要性。此外，他也承諾今年還會再回來台灣，「我會想念你們的！」

輝達飆翻！ 專家驚算：市值贏過台積電等7大半導體總和

輝達（NVIDIA）市值超過3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳在台現身引發話題，台灣經濟研究院最新調查發現，全球前8大半導體業者中，光是冠軍輝達1家市值就超過台積電（2330）等7家的總和。台經院景氣預測中心主任孫明德笑稱「NVIDIA一個打7個！」細究背後原因，孫明德認為與黃仁勳帶動AI的「未來性」讓市場期待有關。