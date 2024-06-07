缺艙、塞港情況加劇　SCFI連續9周上漲

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

海運市場供需失衡狀況加劇，缺櫃、塞港越來越嚴重，運價指數持續上升，最新公佈的SCFI指數連續9周上揚，本周上漲4.6％或140.1點至3184.87點，其中，美東線已漲破7440美元。

本周4大航線持續上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為3949美元，上漲209美元或5.58％；地中海線每TEU為4784美元，上漲64美元或1.35％；美西線每FEU（40呎櫃）為6209美元，上漲41美元或0.66％；美東線每FEU為7447美元，上漲241美元或3.34％。

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業者表示，本周漲幅雖然收斂，但因為指數算是落後指標，運價還是維持每半個月調漲的趨勢，目前缺櫃、缺艙、塞港的狀況非常嚴重，尤其中國上海5月初的重貨都還堆放在港口還沒出貨。

業者指出，市場上缺艙、缺櫃狀況真的很嚴重，客戶如果想用現貨價，不一定會搶到櫃子，因為通常每個月一開艙就滿艙了，且因為塞港嚴重，很多船公司都有跳港的狀況，櫃子往返的時間就會拉長，因此產生缺櫃的問題，使得貨櫃周轉率變差。

至於貨櫃三雄今日股價漲多回檔，長榮（2603）下跌4元或1.8％，收218元，成交量近4萬張，其中投信連9日站在賣方；陽明（2609）下跌0.8元或0.95％，收82.9元，成交量近23萬張；萬海（2615）下跌0.6元或0.61％，收在96.2元，成交量約12.3萬張。