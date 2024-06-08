來台14天狂讚台灣惹怒中國 黃仁勳：只想感謝夥伴

NVIDIA執行長黃仁勳為了COMPUTEX旋風來台，5／26晚間抵台後在台掀起「追勳潮」，所到之處都充滿熱情粉絲要簽名合照，隨著COMPUTEX結束，黃仁勳也將在今（8）日搭機返美，一早仍親民的替在酒店外等候的民眾簽名合照，有記者詢問，他近期大力稱讚台灣的言論造成中國不滿，黃仁勳回應這都無關地緣政治，「只是感謝所有科技業夥伴的支持，以及對產業的貢獻。」

景氣熱絡時「存0050、006208」很虧？網推1買法：不用擔心了

景氣「紅燈」通常代表熱絡，「藍燈」則代表低迷。近日有網友發文表示，同事總告訴她，若要投資，必須趁藍燈時買進、紅燈時賣出，如果景氣紅燈才開始存0050和006208，會不會很虧？貼文曝光後，引發網友討論。

貨櫃三雄除息接力起跑 萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

紅海危機意外推升海運旺季提前到來，市場缺櫃、塞港，造成運價不斷飆升，貨櫃三雄下半年獲利看好，近期股也持續攀升，加上萬海（2615）將率先於6／13除息，緊接著長榮（2603）在6／27除息，陽明（2609）則接力7／9除息，法人看好三雄挾旺季提前、運價上漲優勢，加上近期股價寫波段高點，預計都可順利填息。

聯發科5月營收421.51億元 繳年月雙增好成績

IC設計大廠聯發科（2454）公布5月營收報告，五月合併營收為421.51億元，月增0.29％、年增33.53％。

「黃仁勳旋風」推升科技股熱度！台股強彈684點 下周蘋果WWDC接棒

歷經6月6日再創高點的激情之後，台股7日小幅下跌44.32點，跌幅0.2%，指數收在21,858.38點，無損於本週台股多頭趨勢，在晶圓龍頭大廠創高帶動下，加權指數全週強彈684.16點，周線漲幅達3.23%，日均量4,502.08億元。

647萬用戶注意！台新系統暫停服務 街口「街利存」也停機一整天

台新銀行提醒，6月8日凌晨0時起一整天進行系統升級作業，相關金融服務如提款、轉帳等功能，都將暫停一天。據了解，除了台新用戶之外，和台新Richart合推「街利存帳戶」的街口支付也受到影響，所幸街口及早提醒相關公告，也釋出替代方案，降低「街利存停機」的消費爭議。

六角20周年集團版圖遍及63國 3年內再培植3個百店規模市場

六角國際（2732）今（7）日在新竹舉辦20周年慶晚宴，董事長王耀輝表示，六角邁入20週年，積極佈局全球餐飲版圖，2024年集團旗下已超過10個品牌，遍布全球6大洲、63個國家，貫徹以國際餐飲品牌平台為企業的願景，盼未來3年內可再培植2-3個百店規模的市場。

大讚台灣學生英語超好！蘇姿丰「加碼答題」：好好享受上學時光

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。論壇結束後，她臨時在場外加碼辦起QA問答，近距離與圍繞在身邊的台南青年學子互動。被問到會對17歲的自己說什麼？蘇姿丰答，「我會跟17歲的自己說，多一點耐心，享受上學時光，盡可能多學一點。」

蘇姿丰「翻轉職涯」心路曝光！宏碁陳俊聖有3個共同點：世界真小

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰7日與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。10多年沒回台南的蘇姿丰，特別向現場產業後輩及年輕學子分享自己的職涯歷程，以及如何正視眼前的瓶頸，「別害怕挑戰困難，全力以赴追求夢想，將會得到意想不到的收穫。」

缺艙、塞港情況加劇 SCFI連續9周上漲

海運市場供需失衡狀況加劇，缺櫃、塞港越來越嚴重，運價指數持續上升，最新公佈的SCFI指數連續9周上揚，本周上漲4.6％或140.1點至3184.87點，其中，美東線已漲破7440美元。