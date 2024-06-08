貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

▲萬海航運6／13率先除息。（圖／萬海提供）
記者廖婕妤／台北報導
紅海危機意外推升海運旺季提前到來，市場缺櫃、塞港，造成運價不斷飆升，貨櫃三雄下半年獲利看好，近期股也持續攀升，加上萬海（2615）將率先於6／13除息，緊接著長榮（2603）在6／27除息，陽明（2609）則接力7／9除息，法人看好三雄挾旺季提前、運價上漲優勢，加上近期股價寫波段高點，預計都可順利填息。
萬海（2615）擬配息1.5元，除息交易日為6／13，最後過戶日為6／14，除息基準日為6／19，普通股現金股利發放日為7／12。
長榮（2603）擬配息10元，除息交易日為6／27，最後過戶日為6／30，除息基準日為7／5，普通股現金股利發放日為7／25。如因實際作業時程變更，致股利無法於7／25發放，將另行公告股利發放日。
陽明（2609）擬配息2元，除息交易日為7／9，最後過戶日為7／10，除息基準日為7／15，現金股利發放日為7／31。如因實際作業時程變更，致股利無法於7／31發放，將另行公告股利發放日。
貨櫃三雄7日股價漲多回檔，長榮（2603）下跌4元或1.8％，收218元，成交量近4萬張，其中投信連9日站在賣方；陽明（2609）下跌0.8元或0.95％，收82.9元，成交量近23萬張；萬海（2615）下跌0.6元或0.61％，收在96.2元，成交量約12.3萬張。
法人指出，海運旺季較以往整整提前1個月，後續也持續看旺，各大航線也不斷調高運價，缺櫃、缺艙、塞港，運力更加吃緊的狀況下，許多業主都會提高價格獲取艙位，運價持續飆升，對於船公司下半年業績都是利多，而貨櫃三雄此次配息金額都比去年少，因此填息的可能性大幅增加，投資人可參與除息；但若是空手還是建議等長榮股價下來後再買進。
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