6／30重大分水嶺！「俗又大碗」醫療險掰了　新、舊制差在哪？

▲金管會改革醫療險，市場上20張商品將下架。

圖文／鏡週刊

金管會改革實支實付醫療險，未來將採取損害填補原則，多張俗又大碗的實支醫療險將在6月底停售；雖然相關改革可能延至9或10月才實施，但保戶應該預做準備。本文告訴你新制、舊制差異在哪？又該如何選擇醫療險？

因應金管會新政策，醫療險須落實損害填補原則，多家保險公司在今年上半年就開始陸續改版，且不只住院醫療，連意外醫療也一同改革；近期又有數家大型壽險公司宣布，多張住院醫療、意外醫療保單只銷售到6月底。那麼，7月後再買醫療險，究竟差異在哪？

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實支實付醫療險的改革，其實是不希望讓有心保戶用「生病賺錢」；而以差額給付的方式理賠原7月開始實施，雖有傳聞要延後，但業者已宣布要下架保單。金管會表示，保戶還是能買到3張實支險（108年後規定每人只能買3張實支險），但採差額給付的方式理賠，保險金最多就只能拿到醫療收據的總花費。

歸納新制與舊制的差異，以手術開刀住院、整筆花費是20萬元為例，倘若保戶目前就有2張實支險（1張正本理賠、1張副本理賠），保額各為15萬元，那麼，民眾只要向醫院多申請一張醫療收據副本，則2張保單都可各理賠15萬元，也就是保戶總計能拿到30萬元。

但如果保戶現在沒有實支醫療險，在新制以後才購買2張實支醫療險，以相同案例來說，第一張理賠15萬元，第二張就只理賠差額5萬元，換句話說，最多就是拿到理賠金20萬元。金管會指出，新改革不溯及既往，過去保單不受影響。

由於過去半年，許多能副本理賠的醫療險陸續停售，或改只接受正本理賠，所以若手上只有一張實支醫療險，想在新制實施前增加保障者，那麼，目前市場上還能副本理賠的保單，僅剩台銀人壽及安聯人壽的產品。

台銀人壽因申請案件眾多，核保需要等半年以上，且因為實支醫療險為附約，需再加購終身壽險主約才能買；安聯人壽則是從7月起停掉保經通路管道，保戶只能向安聯業務員購買。

如果現在手上一張實支醫療險都沒有，能考慮富邦人壽、台新人壽的實支醫療險，不過也都在6月底停售。其中富邦人壽的「真心實意住院醫療險附約」、「長順住院醫療險附約」，是目前業界少數手術不限制於「健保227條款」的保單，且投保的計畫數較高，門診手術保額也有超過10萬元。

至於台新人壽的「住院醫療費用健康保險附約」，手術、住院雜費最高能買到50萬元的額度，缺點是無法轉為日額給付，若保戶住健保病房，無法拿到保單病房費的理賠。



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