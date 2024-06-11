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澎湖輪海上嘉年華遊程5699元起　擺脫原台華輪連年虧損轉盈

▲左上圖航港局局長致詞；右上圖台航總經理仇忠林致詞；下圖為貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖航港局局長葉協隆在「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會上致詞；右上圖台航總經理仇忠林致詞；下圖為貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(11)日下午宣布，標榜著創新海上旅遊項目的「澎湖輪海上嘉年華遊程」即將正式啟動，該輪將結合澎湖在地元素，提供多元的搭乘體驗，創造愉快搭船時光。活動規劃3天兩夜團體行程5699元起，也有半自由行與全自由行，由雄獅與山富旅行社主辦。

由政府出資建造，台灣航業公司負責經營的澎湖輪，台航董事長劉文慶今日上午在台航股東會後透露，澎湖輪自2023年9月起取代台華輪營運後，整體載客率上升至6成左右，將可擺脫連年虧損窘境且小有獲利。

今日「澎湖輪海上嘉年華遊程」記者會，行政院南部航務中心陳慧玲副執行長、航政司韓振華司長、航港局葉協隆局長、澎湖縣劉美凡副處長、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處洪志光處長、台灣航業公司仇忠林總經理、雄獅旅行社洪碧玲副總經理、山富旅行社趙明璋副總經理等出席記者會。

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航港局局長葉協隆指出，澎湖輪自去年9月開航以來，以類郵輪的外觀和內裝設計展現了新的船舶美學，因為令人驚豔的船舶設計，吸引很多國人搭乘澎湖輪，這次的「澎湖輪海上嘉年華遊程」是創新的海上旅遊項目，將澎湖的觀光元素與交通船結合，讓旅客在航程中就能開始享受澎湖的美好。

台航與旅行社合作，配合澎湖當地觀光時令及節慶活動，推出「澎湖輪海上嘉年華遊程」，並包括第1梯次7月26日至29日吉貝花火節，第2梯次8月30日至9月2日的澎湖追風音樂燈光節，第3梯次9月20日至24日的101K跳島自行車嘉年華等三大遊程，在船上並結合了澎湖在地的表演團體、餐飲業者以及創生團體提供多項體驗活動，更為豐富的遊程，為離島交通觀光創造了另一種可能性。

葉協隆表示，台航公司與旅行社合作分別於7月、8月及9月推出了三個梯次、不同主題的「澎湖輪海上嘉年華遊程」，吸引不同族群的遊客前來澎湖觀光。旅客可於星期五晚上從高雄搭乘澎湖輪夜航出發，參加旅行社設計的澎湖當地旅遊及節慶活動，星期一下午再搭乘澎湖輪返回高雄，既節省住宿費，又只需請一天假，即可享受4天3夜的完美旅程。

此次嘉年華遊程不僅融合了澎湖在地的文化和美食，還提供了觀星活動、午夜電影、精油薰香體驗、音樂派對、園遊會擺攤、街頭藝人表演、互動闖關遊戲、說故事及手作DIY藝品等豐富多彩的活動，讓旅客在搭船過程中便能享受假期的樂趣。

本次雄獅旅行社及山富旅行社配合澎湖地區節慶活動推出的3梯次遊程主題分別為第1梯次7月26日至29日，結合7月27日舉辦吉貝花火節，第2梯次8月30日至9月2日，結合8月30日揭幕的澎湖追風音樂燈光節，第3梯次9月20日至24日，結合9月22日舉辦101K跳島自行車嘉年華。

旅行社目前安排遊程景點包括澎湖遊客中心、林投公園、南寮古厝、風櫃聽濤、雙曲橋、池西岩瀑、二崁古厝、跨海大橋、咾咕石公園、菓葉灰窯、奎壁山、天后宮、四眼井、中央街、順承門、澎湖郵便局、篤行十村、鎖港鎮風塔、施公祠、萬軍井、潘安邦故事館、張雨生紀念館、通樑古榕、大菓葉柱狀玄武岩等內容相當豐富，旅客可至網紅景點打卡並深度探索澎湖地區歷史文化，有興趣的旅客可至雄獅旅行社、山富旅行社官網購買套裝或自由行遊程，若只想體驗船上活動的旅客可至台航公司官網購買船票。

關鍵字： 澎湖輪海上嘉年華遊程5699元起擺脫台華輪連年虧損轉盈

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