掌握「輝積」必勝密碼　銅板價ETF成為小資贏家

▲想參與AI世紀浪潮，只要準備1萬出頭，就能輕鬆拿到必勝密碼。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢雅慧 / 綜合報導

人工智慧大放異彩，生成式AI的多元化發展已然形成多頭趨勢，台股如今坐擁天時、地利、人和，在AI供應鏈上佔有一席之地，進軍科技創新無論是IC設計、晶片代工到終端廠商，台廠地位不可或缺，而今年必勝投資密碼，自然以「輝積」馬首是瞻，誰掌握這2檔領頭羊，誰就是投資市場的贏家，想參與AI世紀浪潮，很簡單，只要準備1萬出頭，就能輕鬆拿到必勝密碼。

理財達人「存股方程式」於5/31在臉書發表今年截至五月份各類型ETF的含息累計報酬率，如果是今年前五月安穩投資大盤的投資人，都能獲得18.52%的報酬率，是不俗的績效，但如果你主動投資的結果卻是落後大盤，倒不如安穩投資市值型ETF。

截至今年5月底，版主所關注的ETF中，落後大盤的市值型/ESG型的ETF只有永豐台灣ESG(00888)與兆豐龍頭等權重(00921)；而市值型產品則由富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)及FT臺灣Smart(00905)霸榜前三，績效差異微乎其微。

00905雖位居第三但相較其他兩者有著更親民的入手價，績效相去不遠，門檻卻差了十萬八千里，以6月12日收盤價來看，3檔中如購入0050需準備17.64萬元，而006208雖然門檻相對低很多，但也要準備10.31萬元。相較於006208與0050動輒10萬起跳，00905可說是親民價，只要1.3萬就可輕鬆入手。

00905除了入手價親民外，其追蹤的特選Smart多因子指數更掌握三大優勢，使其在類股輪動快速下，更易輕鬆投資。

至於三大優勢，第一是漲時重勢，也就是多頭追動能，擴大戰果，第二個優勢，是跌時重質，也就是在空頭時找價值，降低損失等待機會，一旦出現反彈時，補漲機會也比較大。第三個優勢，就是精挑細選，畢竟投資比氣長，透過品質控管，聚焦在企業競爭力上。小資族若想成為投資贏家，請從現在就開始投入。

