台船獲關務署百噸級巡緝艇訂單2艘　未來維修可獲回饋

▲台船建造的關務署同型船舶-海格艇。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船公司(2208)今日(12)日經財政部關務署基隆關正式公告，取得2艘100噸級巡緝艇建造案，全案總金額為新台幣6.21億元，預計於116年交付。台船高階指出，這批船因為增加了6年定期保養，沒有多少利潤，不過一艘船壽命至少20年，長期來看，後續在維修方面可以獲得回饋。

為逐年汰換老舊巡緝艇，行政院先後於民國108年及111年核定「海關巡緝艇汰舊換新計畫)(2020-2023年)」和「海關巡緝艇汰舊換新第二期計畫(2023-2027年)」，以提升查緝效能、提高執勤安全性並維護海洋生態與資源。

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「海關巡緝艇汰舊換新計畫(2020-2023年)」規劃新建4艘100噸級巡緝艇，該案由台船公司於109年承造，並在111年及112年陸續交付完畢；而本次台船得標的「2艘100噸級巡緝艇建造案」屬第二期計畫，範圍除建造案及交船後2年之保固保養外，尚包含保固期滿後6年之定期保養作業。

台船公司已建立保固保養平台，為國內各型公務艦艇做好造修合一準備，可有效執行交船後相關保固或保養工作。台船表示公司於執行多角化的同時，仍全力支持政府政策，和政府一同守護國境大門。