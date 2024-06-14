ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股站上22500點「連4天改寫新高」　專家：短線漲多需注意拉回

▲台股連4日改寫新高，周K線連2紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股連4日改寫新高，6月14日開盤一度下跌，隨後多方攻勢再度發動，加權指數終場上漲192.68點，漲幅0.86%，收在22,504.72點。台股周線續揚646.34點，漲幅2.96%，周K線連2紅，平均日均量5,031.61億元。

觀察三大法人動向，外資連兩周賣超之後，本周轉為回補台股357.58億元，投信也同步加碼49.91億元，僅有自營商逢高調節92.68億元，且為第三周站在賣方，三大法人單周合計買超314.81億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI題材持續發威，台股本周在權值股領軍、美股多頭加持之下，多方上攻態勢鮮明，加權指數不僅連續4天改寫歷史新天價，周五甚至收在最高點，AI題材從輝達接棒給蘋果，延續科技產業這波強勢上漲。

黃新迪說，眼見現階段台股維持強勢多頭格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回，此時宜聚焦2025年具有成長性的評價面合理的AI類股，同時也可增加高殖利率個股部位。

就目前來看，黃新迪指出，有四大科技族群利多因子，包括晶圓龍頭大廠的先進封裝CoWoS產能開出，有利於供應鏈後段廠商營收表現，相關效應也會慢慢擴散至下游廠商，再來是通用型伺服器需求開始復甦、液冷伺服器、AI PC需求浮現，以及蘋果高階AI手機有望帶動換機潮。

外部環境對股市相對有利，黃新迪分析，美國本周公布5月生產者物價指數（PPI），結果意外月減0.2%，創下7個月最大減幅，再次證明美國通膨壓力放緩。此外，美國上周初領失業金人數激增至24.2萬人，創10個月來最高紀錄，反映就業市場持續降溫。

黃新迪表示，這兩大數據公布後，市場對於美國聯準會（Fed）9月降息的預期再度攀升，根據歷史統計，聯準會降息前2至3個月，美股見高的機率大，由於台股目前與美股具有高度連動，美股續強，台股則沒有弱勢理由。

市場趨勢看升，不過黃新迪仍提醒，時間進入股東會旺季，各大龍頭企業對於未來的展望值得留意，另外需注意短線漲多後可能出現拉回走勢，以及融資餘額創新高，美國對中國的科技禁令等，因此選股上，他建議下半年採集中持股，挑選真正受惠於AI挹注的相關成長企業。

關鍵字： 台股投資AI通膨法人外資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AI爆發期「廣達伺服器訂單龐大」！林百里：這兩年會忙得不得了

AI爆發期「廣達伺服器訂單龐大」！林百里：這兩年會忙得不得了

代工廠廣達（2382）14日召開股東常會，廣達董事長林百里表示，受惠AI熱潮來臨，廣達2023年獲利與配息皆創新高，如今大型雲端服務供應商（CSP）業者持續建立與擴大AI資料中心，AI相關的訂單量愈來愈龐大，「這兩年會忙得不得了。」

2024-06-14 12:33
日央不升息日圓走貶　台銀見甜甜價「0.2086」 半個月低點

日央不升息日圓走貶　台銀見甜甜價「0.2086」 半個月低點

日本銀行（央行）今（14）日決議，維持基準利率區間於0~0.1%不變，符合市場預期，但沒有就下一次升息的時間給出任何信號，且在縮減購債方面未能達到預期，日圓兌美元匯價應聲貶至157.98。

2024-06-14 12:33
運價再飆！紅海危機未解、美東碼頭工人持續談判　SCFI連10紅

運價再飆！紅海危機未解、美東碼頭工人持續談判　SCFI連10紅

紅海危機仍然未解，加上美東碼頭工人協商談判，運價指數持續噴漲，最新公佈的SCFI指數連續10周上揚，本周上漲6.1％或194.35點至3379.22點，其中，美東線已逼近8000美元，美西線漲逾11％。

2024-06-14 15:37
台塑化陳寶郎看3利多因素　下半年優於上半年

台塑化陳寶郎看3利多因素　下半年優於上半年

台塑化（6505）今日召開股東會，是董事長陳寶郎任內最後一次親自主持，談到今年景氣，他表示，台塑化今年前5月獲利雖較去年好，但仍不如預期；隨著國際油價逐步攀升，預計下半年情況可望好轉，主要是受惠供需改善、歐洲降息、進入旅遊旺季等3大因素。

2024-06-14 14:53
星宇下半年再開4航點　明年引進首架A350-1000

星宇下半年再開4航點　明年引進首架A350-1000

星宇航空（2646）今（14）日召開股東會，針對未來航點跟機隊規劃，星宇指出，今年下半年有4個航點要開，若交機順利，預計12月西雅圖可增到每日一班；預計今年還有5架客機要交，明年有7架客機要交，其中包含3架A350-1000，屆時會是國內第一個引進A350-1000的航空公司。

2024-06-14 12:17
中美緊張！外媒點名馬來西亞三優勢　成科技巨頭投資新熱點

中美緊張！外媒點名馬來西亞三優勢　成科技巨頭投資新熱點

根據外媒CNBC報導，隨著中美緊張局勢促使企業實現業務多元化，馬來西亞正成為半導體工廠的熱點，包含英特爾、英飛凌等巨頭都相繼設廠，外媒也指出，馬來西亞在組裝、測試及封裝方面有優勢。

2024-06-14 14:45
電動車市場疲軟　安森美全球裁員千人

電動車市場疲軟　安森美全球裁員千人

根據外媒《路透社》報導，晶片製造大廠安森美週四表示，將在全球裁員約 1000 名員工，作為其先前宣布的優化製造網路和精簡全球業務策略的一部分，這也凸顯電動車市場疲軟。

2024-06-14 13:27
星宇拚今年底上市　3年內要打消累虧

星宇拚今年底上市　3年內要打消累虧

星宇航空（2646）今（14）日召開股東會，所有議案皆順利通過，董事長張國煒指出，今年底就要準備上市，會採取多元方式來申請；另針對累虧何時可以弭平，財務長則指出，看好未來獲利能力跟其他資本公積來彌補，保守估計3年可以打消累虧。

2024-06-14 11:33
兄捲新板傑仕堡案　吳東亮首表態「很遺憾」

兄捲新板傑仕堡案　吳東亮首表態「很遺憾」

台新金（2887）控今（14）日舉行股東會，小股東聚焦新光金（2888）前董事長吳東進渉「新板傑仕堡」影響合併案一事，台新金董事長吳東亮表示，「該案跟我們無關，身為家人（吳東進的弟弟），我們給予關心與支持。」，另今日股東會進行董事改選，前經濟部長王美花以最高票當選獨董。

2024-06-14 11:25
新光金拚現增！不受「新板傑士堡」影響　總座：8月底前完成

新光金拚現增！不受「新板傑士堡」影響　總座：8月底前完成

新光金（2888）今（14）日舉行股東大會，由於正值前董事長吳東進渉「新板傑仕堡案」風波，市場一度質疑會波及現增案募集，董事長陳淮舟表示，整個增資計劃已經經過很長一段時間努力；總經理陳恩光進一步表示，會依照金管會要求完成增資規劃，而這一次現增希望8月底前可以完成。

2024-06-14 10:50

讀者迴響

熱門新聞

慧友連飆9根停板　衝上近17年新高

50年協議終結！沙烏地阿拉伯不續簽石油美元協議

快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼

星宇下半年再開4航點　明年引進首架A350-1000

即／威力彩3.52億一注獨得　獎落桃園

新光金紀念品爆兌領人潮　奶茶色保溫瓶吸睛

AI幫國庫賺飽！台中地稅局指定路口抓欠稅　進補上億元

LINE Pay退出日本！網激推出國「2支付方式」

電動車市場疲軟　安森美全球裁員千人

日央不升息日圓走貶　台銀見甜甜價「0.2086」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366