台股站上22500點「連4天改寫新高」　專家：短線漲多需注意拉回

▲台股連4日改寫新高，周K線連2紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股連4日改寫新高，6月14日開盤一度下跌，隨後多方攻勢再度發動，加權指數終場上漲192.68點，漲幅0.86%，收在22,504.72點。台股周線續揚646.34點，漲幅2.96%，周K線連2紅，平均日均量5,031.61億元。

觀察三大法人動向，外資連兩周賣超之後，本周轉為回補台股357.58億元，投信也同步加碼49.91億元，僅有自營商逢高調節92.68億元，且為第三周站在賣方，三大法人單周合計買超314.81億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，AI題材持續發威，台股本周在權值股領軍、美股多頭加持之下，多方上攻態勢鮮明，加權指數不僅連續4天改寫歷史新天價，周五甚至收在最高點，AI題材從輝達接棒給蘋果，延續科技產業這波強勢上漲。

黃新迪說，眼見現階段台股維持強勢多頭格局，短線可能出現修正乖離的技術性拉回，此時宜聚焦2025年具有成長性的評價面合理的AI類股，同時也可增加高殖利率個股部位。

就目前來看，黃新迪指出，有四大科技族群利多因子，包括晶圓龍頭大廠的先進封裝CoWoS產能開出，有利於供應鏈後段廠商營收表現，相關效應也會慢慢擴散至下游廠商，再來是通用型伺服器需求開始復甦、液冷伺服器、AI PC需求浮現，以及蘋果高階AI手機有望帶動換機潮。

外部環境對股市相對有利，黃新迪分析，美國本周公布5月生產者物價指數（PPI），結果意外月減0.2%，創下7個月最大減幅，再次證明美國通膨壓力放緩。此外，美國上周初領失業金人數激增至24.2萬人，創10個月來最高紀錄，反映就業市場持續降溫。

黃新迪表示，這兩大數據公布後，市場對於美國聯準會（Fed）9月降息的預期再度攀升，根據歷史統計，聯準會降息前2至3個月，美股見高的機率大，由於台股目前與美股具有高度連動，美股續強，台股則沒有弱勢理由。

市場趨勢看升，不過黃新迪仍提醒，時間進入股東會旺季，各大龍頭企業對於未來的展望值得留意，另外需注意短線漲多後可能出現拉回走勢，以及融資餘額創新高，美國對中國的科技禁令等，因此選股上，他建議下半年採集中持股，挑選真正受惠於AI挹注的相關成長企業。