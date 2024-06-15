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近9成勞工遇過慣老闆　心中「優質老闆」黃仁勳、張國煒都上榜

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

上班族最怕在職場遇到雷同事、慣老闆，根據人力銀行調查，有近9成上班族都曾遇過慣老闆，且有7成選擇隱忍，若是可以選擇最想追隨的優質老闆，第一名由NVIDIA執行長黃仁勳奪下，星宇航空（2646）董座張國煒、台積電（2330）董座魏哲家也位居前三名。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族最想追隨的優質老闆，由NVIDIA執行長黃仁勳67.4％勇奪冠軍，其次則是星宇航空（2646）董事長張國煒52.9％、台積電（2330）董事長魏哲家51.1％、知名網紅蔡阿嗄43.8％，以及啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑（竹北吊車大王）36.5％。

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▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

調查發現，有高達89％上班族都曾經在工作場合遇過慣老闆，原因包括一人當多人用、被指派做非份內工作的雜事、情緒暴力、不給加班費、差別待遇等；面對惡老闆，7成第一時間選擇隱忍，36.2％立刻辭職、30.7％等機會加倍奉還、27.4％據理力爭、25.2％發匿名文宣洩，僅9.8％採取法律行動提告求償。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，NVIDIA市值日前首次突破3兆美元，超越蘋果成全球第二大最有價值公司，執行長黃仁勳親切平實的作風，一舉一動吸引全台目光，成為上班族最想追隨的優質老闆；網紅藝人蔡阿嗄，因為開除涉及不法的員工新聞，也被外界聚焦大手筆犒賞員工國外旅遊以及豪氣發放年終獎金的舉動，正對年輕人胃口。

曾仲葳指出，濫用職權、不尊重員工的老闆被稱之為「慣老闆」，勞基法明文規定勞動條件最低標準，來保障勞工權益，但是仍有許多心存僥倖的雇主，想盡辦法壓榨員工，因而有高達8成9上班族都曾遇過慣老闆，面對這些不公不義的無良老闆，最多人選擇的方式竟然是吞下隱忍、默默接受，相反的，會訴諸法律保護自己權益的人僅有1成，說明了在各界積極提倡勞資和諧對等的今日，勞方依然處於相對弱勢，多數人吃了虧仍選擇息事寧人。

 

關鍵字： 張國煒黃仁勳魏哲家蔡阿嘎星宇

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