網列「16間科技台灣之光」驚1事：都在國民黨執政時成立

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前來台時，在演講中秀出逾40家台廠合作夥伴AI地圖背板。就有網友整理出16間知名科技公司的成立時間，發現不管是台達電、鴻海、台積電，都是在國民黨執政時期成立的，「跟『民進黨』、『守護民主』一點關係都沒有。」

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」16日貼出一張圖，有網友整理出16間知名科技公司的成立時間，包括1971年的台達電、1974年的鴻海、1978年的華虹（臻鼎前身）、1983年的研華、1984年的日月光及可成、1987年的台積電及大立光、1988年的廣達及智邦、1989年的華碩及旺宏、1990年的欣興、1992年的新普、1997年的聯發科，到1999年的穩懋，「這16家公司全部都是成立在國民黨執政的時候。」

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粉專就指出，1974到1999年間，是民進黨口中「威權統治」時代，「所以當初的創辦人在民進黨眼裡都是蠢貨，明知道威權統治可能隨時財產被政府收回，還是毅然決然的創立公司，還不少受到當時政府資助？受到孫運璿的幫助？」

粉專提到自2000年以來，先後發生全球金融風暴、SARS、雷曼兄弟風暴等危機，全球花了將近16年甚至20年時間才恢復景氣。期間，台灣總統其中經過陳水扁、馬英九執政，蔡英文在金融風暴過度後的時機接任總統。

接著不禁批評民進黨執政時期的表現，因為在2020年新冠肺炎疫情爆發後，台灣的各種問題也浮出水面，如口罩、疫苗、快篩等供應不足的問題，以及政府全力支持高端疫苗的爭議。粉專喊話，台灣人應該好好回想，當初台灣被稱為「防疫模範生」是在疫情爆發前，而疫情爆發後，政府和疫情中心的許多政策令人瞠目結舌。

粉專也質疑，民進黨到底對這些在「威權時代」成立的公司做了什麼，似乎看不懂也看不到。而這些公司能夠活到現在，是因為本身的努力，與「民進黨」、「守護民主」沒有任何關係，「真的沒有，包含前陣子40%們吹捧的輝達黃仁勳，也沒有。」