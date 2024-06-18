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AI新賽局　謝金河曝「5大難以想像新時代」

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股商機帶動下，推升輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple ）與微軟（Microsoft）3家市值突破3兆美元，財信傳媒董事長謝金河表示，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，AI新賽局帶來5大難以想像局面的改變。

以下是謝金河臉書全文：

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A I帶來的新元素，讓世界的競爭出現了新的元素。這幾天，微軟，蘋果，輝達市值都站上3兆美元，而且互有領先。到17日為止，微軟市值3.332兆美元，蘋果3.322兆美元，輝達3.227兆美元，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，也看出幾個大方向！

一是這三家企業市值逼近10兆美元，已經和深圳，上海，香港加總起來的中國股市市值11.93兆美元相當。資本市場也是國家經濟力延伸的指標之一，代表著中美經濟實力仍有相當的差距。

二是這三家企業的任何一家，市值都可以和英國，法國，德國匹敵，這是企業敵國的新時代。誰能想像一家微軟，蘋果等於英國股市加起來的總和？

三是費城半導體指數超車標準普爾五百指數，這也是歴史空前，這也代表半導體產業的時代來臨。最顯著的是沙國石油公司Aramco市曾經打敗蘋果，成為世界第一。過去有一句話：誰掌握石油，誰就控制世界！現在是誰掌握晶片？誰控制世界！更進一步說，是誰掌握AI？誰就控制全世界。

四，台灣有台積電，已經是世界穩定的磐石，台灣的地位及能見度持續上升。台積電市值到9194億美元，Avgo也站上8000億美元以上，這兩家半導體企業都有機會成為兆美元企業。

五，台灣的經濟力持續上升，現在把騰訊，拚多多，阿里巴巴加起來還不及台積電。鴻海到200元，已經打敗美團，聯發科超過網易，廣達快追上京東，打敗百度，㩗程網，這在過去是很難以想像的事！


 

關鍵字： AI股市巨無霸台積電經濟力

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