AI新賽局　謝金河曝「5大難以想像新時代」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI股商機帶動下，推升輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple ）與微軟（Microsoft）3家市值突破3兆美元，財信傳媒董事長謝金河表示，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，AI新賽局帶來5大難以想像局面的改變。

以下是謝金河臉書全文：

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A I帶來的新元素，讓世界的競爭出現了新的元素。這幾天，微軟，蘋果，輝達市值都站上3兆美元，而且互有領先。到17日為止，微軟市值3.332兆美元，蘋果3.322兆美元，輝達3.227兆美元，三家巨無霸企業市值加起來9.881兆美元，這是一個令人難以想像的新時代，也看出幾個大方向！

一是這三家企業市值逼近10兆美元，已經和深圳，上海，香港加總起來的中國股市市值11.93兆美元相當。資本市場也是國家經濟力延伸的指標之一，代表著中美經濟實力仍有相當的差距。

二是這三家企業的任何一家，市值都可以和英國，法國，德國匹敵，這是企業敵國的新時代。誰能想像一家微軟，蘋果等於英國股市加起來的總和？

三是費城半導體指數超車標準普爾五百指數，這也是歴史空前，這也代表半導體產業的時代來臨。最顯著的是沙國石油公司Aramco市曾經打敗蘋果，成為世界第一。過去有一句話：誰掌握石油，誰就控制世界！現在是誰掌握晶片？誰控制世界！更進一步說，是誰掌握AI？誰就控制全世界。

四，台灣有台積電，已經是世界穩定的磐石，台灣的地位及能見度持續上升。台積電市值到9194億美元，Avgo也站上8000億美元以上，這兩家半導體企業都有機會成為兆美元企業。

五，台灣的經濟力持續上升，現在把騰訊，拚多多，阿里巴巴加起來還不及台積電。鴻海到200元，已經打敗美團，聯發科超過網易，廣達快追上京東，打敗百度，㩗程網，這在過去是很難以想像的事！



