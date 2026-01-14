Q Burger啟動全面加薪計畫　平均幅度逾3.5%、超過1500人受惠

▲Q Burger饗樂餐飲董事長鄭瑞賓。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台灣早午餐品牌 Q Burger （7797）今日舉辦2026年度計畫發佈會，會中宣布2026年直營門市全面加薪計畫，平均加薪幅度超過3.5%，涵蓋全台超過200間直營門市，此規模為台灣早午餐產業連鎖品牌直營門市平均數的10倍以上，本次加薪連同總部同仁，總計逾1,500人同步受惠，創下台灣早午餐產業史上最大規模的整體加薪紀錄。

Q Burger 表示，這次加薪並非因應缺工壓力的短期調整，而是企業在營運規模、制度成熟與長期競爭力基礎上，對「餐飲工作價值」所做出的結構性承諾。品牌長期主張：「如果努力的人永遠留不下來，那不是人的問題，而是制度的問題。」此次全面加薪，正是為了讓努力能被看見、專業能被累積、未來能被預期。

Q Burger 指出，品牌始終以「以年輕人照顧年輕人」為企業使命，不只照顧當下收入，更重視夥伴是否看得到未來。企業真正的競爭力，不在於一次給多少，而在於能不能讓人願意留下來十年。同時，Q Burger 也同步啟動「同業菁英轉職計畫」，凡具備連鎖餐飲相關經驗的優秀人才加入 Q Burger 團隊，即有機會獲得最高2.1萬元轉職獎金，鼓勵更多專業餐飲人勇敢轉換舞台、迎接更具發展性的職涯選擇。

除了全面加薪，Q Burger 亦持續翻轉餐飲從業人員的收入結構。品牌表示，店經理可參與每月績效獎金分潤，2025年前10%績優店經理全年平均可領20個月，整年符合條件者平均可領到約15個月。

Q Burger 表示，本次大規模加薪與招募行動，並非單一的人事政策，而是為2026年整體成長布局提前部署關鍵人才戰力。隨著品牌進入下一階段的擴張期，Q Burger 亦正式公布2026年三大年度戰略主軸：「百店、百將、百萬會員倍增計畫」，從門市拓展、人才培育到會員經濟，全面推動營運效益升級。

2026年將透過多元店型展店策略，包含「標準店型的敏捷拓展」與「全日運營店型的營收倍增」兩大成長引擎，創造相當於200間門市營收成長的整體效益目標。

為支援展店與營運升級，Q Burger 同步啟動「百將育成計畫」，2026年預計培育200位加盟主與店經理。針對新加入的加盟夥伴，總部自開業籌備期至接店第一年，提供近190小時的線上與實體培訓與輔導，從開店流程、營運管理、團隊領導到顧客滿意，協助加盟主快速進入穩定獲利軌道。在直營體系方面，從服務員到店經理，提供160小時分階段專業訓練，涵蓋營運管理、顧客服務、領導力與財務概念，確保每位店經理皆具備穩健經營一家門市的能力。

Q Burger去年第三季推出新版 App後，會員數已突破150萬。目前透過會員數據平台與會員分級經營策略，持續提升回客率與購買金額，目標於2026年邁向200萬會員規模，並進一步提高頂級會員佔比，帶動門市營收貢獻加倍成長。