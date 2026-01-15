鄭麗君「赴美談關稅」結果傳月底出爐　台積電拒答加碼投資

▲行政院鄭麗君副院長。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣政府高層正在前往美國華府，積極推動降低美國對台灣出口商品的關稅，傳出這次會談結果會在月底公告。至於台積電赴美加碼投資一事，台積電拒絕回應。

台灣高層赴美推動關稅與投資協議

知情人士告訴路透社，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室貿易代表楊珍妮，將於15日飛抵華盛頓，預計與美國總統川普(Donald Trump)領導下的政府官員展開會談。主要目的是爭取降低台灣產品進口美國時遭遇的關稅，並推動一項投資協議。還有另外兩名知情人士透露，美方可能會在月底前發布相關消息。

台灣行政院經貿談判辦公室2025年12月26日曾發布聲明，表示台美雙方已在某項貿易協議上達成廣泛共識。不過，台北官方目前並未對在華府舉行的會議提供進一步評論。白宮方面也尚未回覆媒體詢問，這項消息最早由彭博資訊(Bloomberg)披露。目前還不清楚會有哪些美國官員參加這次討論。

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

貿易協議內容與台積電投資計畫

台灣身為全球重要的半導體生產重鎮，這回與美方談判時也提出，希望能協助美國複製台灣以科學園區為核心、帶動科技產業群聚的成功模式。據其中一名知情人士透露，台積電則預計承諾在美國亞利桑那州加碼投資，興建更多先進設施，以配合協議內容。

至於台積電是否會在原本已承諾的1650億美元投資基礎上進一步擴大規模，該公司目前選擇不作回應。外界也因而更加關注後續協議內容，以及台積電在美國的具體投資方向。