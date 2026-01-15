快訊／台積電跌25元至1685　台股開盤大跌195點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（15日）以30746.98點開出，指數大跌194.8點，跌幅0.63％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1685元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌0.5元至234元；聯發科（2454）維持平盤至1500元；廣達（2382）下跌0.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲0.5元至194.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌42.36點或0.09％，收在49149.63點；標準普爾500指數下跌37.14點或0.53％，收6926.6點；那斯達克指數下跌238.12點或1.0％，收在23471.75點；費城半導體指數下跌46.52點或0.6％，收7701.47點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49149.63 ▼42.36 ▼0.09% S&P500 6926.6 ▼37.14 ▼0.53% NASDAQ 23471.75 ▼238.12 ▼1.0% 費城半導體指數 7701.47 ▼46.52 ▼0.6%

資料來源：證交所