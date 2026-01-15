快訊／台積電跌25元至1685　台股開盤大跌195點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（15日）以30746.98點開出，指數大跌194.8點，跌幅0.63％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1685元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌0.5元至234元；聯發科（2454）維持平盤至1500元；廣達（2382）下跌0.5元來到285.5元；長榮（2603）上漲0.5元至194.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌42.36點或0.09％，收在49149.63點；標準普爾500指數下跌37.14點或0.53％，收6926.6點；那斯達克指數下跌238.12點或1.0％，收在23471.75點；費城半導體指數下跌46.52點或0.6％，收7701.47點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49149.63
|▼42.36
|▼0.09%
|S&P500
|6926.6
|▼37.14
|▼0.53%
|NASDAQ
|23471.75
|▼238.12
|▼1.0%
|費城半導體指數
|7701.47
|▼46.52
|▼0.6%
資料來源：證交所
