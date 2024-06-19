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美國今年僅降息1次！DWS曝「3大因素」均衡投資　歐股更勝於日美

▲DWS預期美國聯準會（Fed）將在2025年6月前降息3次，其中今年年底之前只降息1次。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

德意志資產管理（DWS）釋出今年投資觀點，美國經濟成長率預測已從1.5%調升至2.0%，今年只會降息1次，明年第一季、第二季各降息1次，也就是未來12個月降息3次。整體來說，通膨目前走低，經濟正在放緩，但就投資股市角度來看，則偏好歐股，更甚於日股及美股。

DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，全球經濟在通膨降溫之後將溫和成長，2024年穩定放緩，2025年可望略為加速，不致於陷入衰退，建議投資人除了追逐美股之外，可以加碼估值相對較低的歐洲股市，並且增加投資等級債的債券部位配置，也可以適度以黃金與美元作為避險交易標的。

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年初至今，股票的表現再度優於全球債券，但股票風險溢酬近似於20世紀90年代末水準。吳雙榮說，只要企業獲利持續成長，股市估值可望持續偏高，若從評價面來看，偏好歐股更甚於日股尤甚於美股；對於債券，則建議提高債券的存續期，並增加高品質信用債，看好德國公債、美國短債以及亞洲債券。

美國年底前降息一次

吳雙榮說，美國與歐洲的貨幣政策正在發揮作用，通膨目前走低，經濟正在放緩。美國的擴張性財政政策已經轉化為成長動能，歐洲區的經濟也可望免於衰退。

▲DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）。（圖／DWS提供）

▲DWS亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）。（圖／DWS提供）

就數據來看，美國2024年經濟成長率預測已從1.5%調升至2.0%，通膨預估為3.0%；明年則呈現經濟與通膨略降。歐洲2024年預估經濟成長率可望達到0.7%，通膨率則達到2.5%；明年則是經濟放緩、通膨略降。

由於通膨正在放緩，DWS預期美國聯準會（Fed）將在2025年6月前降息3次，其中今年年底之前只降息1次，2025年6月的聯邦基金利率可望達4.5%至4.75%，預期聯準會將繼續以經濟數據為準，視通膨的動向做出決策。

至於歐洲央行，則可望在2025年6月前降息3次，其中先在6月降息1次，預估2025年6月的歐洲央行存款工具利率達3%，預期歐洲央行將堅持逐步漸進、以經濟數據為準的方式去調整利率。

均衡投資以度過不確定時期

DWS預期，全球地緣政治、各國央行維持緊縮的貨幣政策、投資人希望在固定收益資產中找尋股票的替代品等3大因素，可望成為未來12個月全球投資市場的關鍵驅動力，建議投資人應採取均衡方法，度過不確定的時期。

今年是歷來最多國家舉行大選的一年，美國11月舉行總統大選更是全球關注。吳雙榮指出，標普500指數（S&P 500）的波動度在美國大選前幾個月可望上升，等大選結果確定後，波動通常會降溫，但最主要的關注焦點，應放在美國國會由哪一黨勝出、與關稅政策能否延續，才會影響美國未來的經濟政策。

至於亞洲新興市場的動向，吳雙榮說，2024年對中國與印度這兩大新興市場國家將是指標性的一年。中國歷經艱難的2023年後，市場信心與經濟活動逐漸趨於穩定；印度的估值雖然比較高，但由於人口結構使勞動成本相對偏低，競爭力將持續增強，建議可以趁股市修正時增加持股部位。

關鍵字： 投資美國歐洲股市通膨債券

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