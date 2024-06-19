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輝達市值稱王！高層集體賣股　半年套現200億

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，市場對晶片的狂熱需求令NVIDIA股價頻創新高，NVIDIA內部人士今年迄今已經賣股套現逾7億美元，換算下來超過新台幣224億元，根據Washington Service彙編的數據，忽略6月10日10股拆1股的影響，NVIDIA高層和董事迄今已賣掉約770000股股票，創2023年上半年以來6個月售股數量之最。

鑑於NVIDIA在2024年上漲了168%，今年上半年套現所得比前幾次都高。

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Citizens JMP Securities執行長Mark Lehmann表示，這種拋售值得注意，但不一定要引起警惕，因為一些薪酬是以股票形式支付的，而且沒有跡象表明對NVIDIA產品的需求有所放緩。

NVIDIA在美國時間18日開盤後，漲超3%，市值來到3.33兆美元，超車微軟的3.32兆美元市值，首度奪下全球市值最高的公司。

自5月22日NVIDIA第一財季業績公佈以來，今年已有超過三分之一的內部人士減持股票。最多拋售的包括董事Mark Stevens、Tench Coxe。週一執行長黃仁勳披露，根據預先安排的交易計劃，他出售了約3100萬美元股票。

關鍵字： 輝達

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