裕民亞泥聯手打造環保低碳水泥船　今日舉辦首航儀式

▲左起亞泥九號船長鄭昱嘉、亞洲水泥公司總經理李坤炎、花蓮港務分公司港務長林清富、裕民航運副總經理吳巨聖、亞泥九號輪機長張尹瑋在首航儀式上。（圖／裕民提供）

記者張佩芬／台北報導

同屬遠東集團的亞洲水泥(1102)和裕民航運(2606)，今(19)日在花蓮港聯合舉行盛大的環保水泥專用船「亞泥九號」(Asia Cement No. 9)首航儀式。在荷蘭全新建造的「亞泥九號」未來將負責把亞泥花蓮廠生產的散裝水泥，運送到台灣各大港口，滿足國內市場需求。

亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，這艘新船的啟用，不僅提升水泥產品的運輸能力，還大幅降低航行過程中的碳排放，兌現集團對環保的承諾；裕民業務經理魏鼎耀則強調，「亞泥九號」的加入，除了提高船隊的運輸效率，更能展現裕民在綠色航運的努力和成就，有助海運界力抗氣候變遷，邁向永續發展。

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「亞泥九號」船長114.99公尺，船寬15.8公尺，載重噸7,750公噸，是裕民繼「亞泥六號」之後、相隔20多年來再度建造的水泥專用船，主要任務是取代已經退役的「亞泥一號」輪。

「亞泥一號」建造於1980年，是裕民成立後的第一艘自有船舶，也是船隊中的第一艘水泥專用船，最早是承攬亞泥的東泥西運業務。而裕民船隊在加入「亞泥九號」生力軍後，總運力達72艘，總載重噸位為884萬噸。

「亞泥九號」船艏採X-Bow流線設計，降低阻力。在航行安全方面，配備FURUNO先進的導航系統AR Navigation System，提供準確的導航信息，同時安裝裕民自主開發的FSM （Fleet Safety Management）系統，即時顯示船舶位置和安全警示，有效管理船舶安全。

在水泥裝卸機方面，採用亞泥自主研發的電控系統，強化自動化操作和後續維護保養。動力系統則配備符合IMO Tier II標準的Wartsila 6L32主機，搭載可變螺距螺槳，提高船舶操縱性和動力效率。此外，船上還配置軸發電機和岸電系統，減少燃油、降低碳排放、縮短卸貨時程，進一步提高能源使用效率。

亞泥和裕民近年都致力於低碳轉型，邁向2050年淨零排放。亞泥透過設定科學減碳目標、落實循環經濟，推出可減低18%碳排的墁砌水泥、減低12%碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低50%碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。

裕民則積極推動船隊環保轉型，目前裕民船隊的總噸位數中有94%屬於環保船，遠高於市場平均的37%，船齡平均6.4歲，遠低於散裝船市場平均的12.2歲。裕民也正掌握AI科技，導入數位工具，啟動企業轉型，確保在競爭激烈的市場中保持領先優勢。