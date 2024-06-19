微軟調查：台灣超過8成企業領導人　不會聘用「沒有AI技能的人」

▲微軟（Microsoft）推出Copilot的生成式AI服務。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

AI如何導入台灣職場環境，增加企業的競爭優勢，是目前熱門的應用話題。微軟（Microsoft）近期的趨勢報告中指出，台灣有超過8成的知識型工作者，積極使用「生成式AI」輔助工作，此外，愈來愈多企業領導人重視AI相關的工作技能，超過8成的企業領導人「不會聘用沒有AI技能的人」。

微軟和LinkedIn共同發布的「2024年工作趨勢指數」報告中指出，過去半年中，生成式AI在工作的使用量成長近2倍，AI不僅重新定義日常工作型態，善用AI更成為企業應對新局的致勝關鍵，重塑各產業領域、加速推動轉型。

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根據調查，相比全球75%比例，台灣有高達84%的知識型工作者積極使用「生成式AI」輔助日常工作，運用自身AI工具工作（Bring Your Own AI, BYOAI）的AI使用者將近8成，也高於全球工作者比例。

調查指出，AI使用者橫跨各年齡層，並不只侷限在年輕族群而已，從Z世代至嬰兒潮世代比例皆超過7成，員工渴望在工作中使用AI，顯示出AI在應對重覆且繁重的日常工作時，是成為提高生產力的關鍵。

除了員工在工作中使用AI的比例提升，企業領導人也十分重視AI相關的工作技能與企業發展。微軟發現，台灣有超過8成的領導人表示「不會聘用沒有AI技能的人」，遠高於全球的66%。

然而，儘管台灣有78%的企業領導人認為，導入AI對於保持競爭力至關重要，其中卻有73%對於公司缺乏導入AI的規劃感到擔憂。換句話說，如何善用AI、使科技成為推動企業發展與優化的力量，是企業與工作者現今共同的挑戰，需要藉由擬訂新的策略，重新建構業務流程及應對AI新局勢。

▲台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩分享，企業在AI領導力有「5大成功關鍵」。（圖／微軟提供）

台灣微軟大型企業商務事業群總經理李倩分享，企業在AI領導力有「5大成功關鍵」：

第一，業務策略的評估，在業務目標、應用案例與 AI 價值評估幾個項目中，是否明確定義並確認其對企業的優先順序。

第二，技術平台相關策略，企業在應用程式和資料平台等環節是否為AI做好準備。

第三，AI導入策略與客戶體驗，是否有系統地、以客戶為中心地建立企業內AI。

第四，組織、人才與文化，企業內部是否擁有清晰的營運模式與領導支援，以及能自上而下和自下而上進行AI轉型的彈性。

最後，則是AI治理，企業必須審視是否完善建立與管理資料隱私、安全和負責任地使用AI的流程、控制和問責制度與架構。