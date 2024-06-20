守望福爾摩沙美麗之島　港務公司慰勞北部燈塔及航管人員

▲基隆港務分公司總經理高傳凱(右3)、航港局北部航務中心主任張德義(右2)領軍慰勞基隆燈塔人員，基隆市船舶貨物裝卸承攬商業同業公會理事長朱隆興(右4)、中華海員總工會基隆分會主任秘書王瑞珍(左2)等共同參與。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為慶祝基隆區第70屆航海節，基隆港務分公司今(20)日辦理「守望福爾摩沙美麗之島」-慰勞北部燈塔及航管中心人員活動，由籌備會主任委員，基隆港務分公司總經理高傳凱及名譽主任委員航港局北部航務中心主任張德義領軍，組團至基隆燈塔及基隆港航管中心，慰勞日夜守護海疆第一道防線的燈塔及塔台人員。

基隆市船舶貨物裝卸承攬公會理事長朱隆興、中華海員總工會基隆分會主任秘書王瑞珍、基隆港務分公司副總經理宋益進等人員亦參與本次慰勞，一行於上午9時先前往基隆港航管中心慰勞該中心人員，隨後至基隆燈塔慰勞該燈塔值班人員，並分別致贈5百元郵政禮券紅包，以體恤守護航行安全人員的辛勞。

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為守護台灣海域船舶航行安全，燈塔及塔台人員全年無休的戍守崗位，彷彿是港口的雙眼及守護神，夙夜匪懈，確保港口正常運作。本次慰勞，係為在一年一度的航海節，屬於航海人員的日子，向辛苦的燈塔及塔台人員表達肯定與嘉勉。

慰勞行程於上午11時圓滿結束；另將於7月2日於基隆市長榮桂冠酒店3樓湘宴廳舉辦慶祝大會，表揚航港有功人員。