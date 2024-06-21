台股2萬3高點了？「報酬率34%」他超想賣00713、00923　網秒笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股20日受到鴻海（2317）與廣達股價大漲的帶動，大盤攻上2萬3千多點。就有網友見大盤創新高，忍不住求問，該不該在大盤開始走空前把存股出清，直呼如果運氣好，抓在大盤開始走空前把手上的00713跟00923出清，報酬會有34%，「很香真的很香」整個心動不已。

該股民在PTT的Stock板求問「現在是大盤高點了嗎？準備出清？」文中表示，半年前購入了元大高息低波（00713），當時價格約50出頭，持有的張數不多。另外，他買較多的是市值型，群益台ESG低碳50（00923）自掛牌時就開始買了，持有張數較多。

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原PO坦言，考慮在8月或9月前出清持股，雖然他明白如果沒有急需用錢，可以先持有股票，但擔心錯過這波漲勢後，短期內不知是否還能再遇到高點。

看到貼文後，就有不少人秒笑，「一高還有一高高」、「才剛起漲，沒三萬都不算高點」、「才剛剛開始漲」、「2萬5再問一遍」、「從萬三就有人在喊高點」、「萬八問到現在要出清了沒，一律歐印。」還有網友一愣，「存股有在出的？」

也有人認為，「覺得高就慢慢賣，逐漸增加現金比例」、「想賣就賣有賺就好，不要羨慕別人的魚尾」、「小賺價差就賣713阿，都會再漲不急吧」、「過於樂觀的氛圍出現就要謹慎一點，儘可能資金往穩定一點的地方分配」、「趕快找到自己的進出場策略吧，抓高低點不是策略。」