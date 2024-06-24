海空運運價價差收窄　空運運價自海運12倍縮小到6倍左右

▲紅海危機讓海空運運價價差大幅縮小。(圖／華航提供)

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場運價飆漲，上海航運交易所貨櫃運價指數(SCFI)顯示，去年6月21日美西線每大箱(40尺櫃)運價僅有1173美元，今年同日已經達到7175美元，是6.12倍價，數據供應商Rotate在社交平台領英(LinkedIn)上撰文指出，在全球範圍內，目前空運運價約是海運價格的6倍，過去是12到15倍價。

海空運價差大幅縮小，是自2022年第三季以來最具吸引力的水平，當時港口擁堵和貨櫃短缺，也曾經導致貨櫃船運運價飆漲。

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國內航空貨運承攬業者指出，自新冠肺炎疫情爆發後，海空貨運市場變化非常大，疫情期間運價飆漲，疫情解除後運價暴跌，去年6月下旬，美西線航空貨運運價每公斤僅新台幣50元，外加36元油料附加費，目前每公斤是220-240元，外加39元油料附加費。

Xeneta首席航空貨運官尼爾‧范德武(Niall van de Wouw)表示，目前尚不清楚這是否會導致航空貨運需求上升，海運方面的問題是由於託運人提前裝載旺季貨物，以避免本已緊張的市場在第三季度出現高峰，如果是這樣的話，空運的速度就不需要了。

我國攬貨業在5月下旬就曾分析，貨櫃船運運價高漲並未讓貨載轉向空運，因為業界現在出的貨很少是急貨，許多是進口商因為擔心紅海危機而提前採購的商品，因此多數都還可以排隊等候裝船，如果是在第三季末、第四季初貨櫃船運市場出現缺櫃、缺艙狀況，很多是要趕在聖誕節前上架的貨品，就沒辦法壓著等候裝船，會被迫轉往空運。

在去年第三季，空運電子商務需求激增，海運市場則相對清淡，曾經導致兩者之間的價差飆升至20倍左右。今年年初，紅海危機導致海運費一路飆升，價差大幅縮小。