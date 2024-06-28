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盛源螢幕技術再突破！創新設計獲BC Award殊榮　發揮科技影響力支持公益

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲透明觸控螢幕具有高透明度與觸控，帶來嶄新互動體驗（圖／盛源精密提供，以下同）

消費中心／綜合報導

顯示器不僅是資訊傳遞的媒介，結合先進創新技術，也為生活開拓更多應用場景，例如打造數位教室，讓教學生動有趣；機關單位可有效地公布政策宣導和便民服務；商店透過直立式廣告機播放商品廣告，吸引顧客注意。包含教育機構、政府機關、廣告看板，以及直播、大型活動等，顯示器的身影無處不在，2024 COMPUTEX台北國際電腦展，盛源精密重磅展示前沿科技產品，包括透明觸控螢幕、LED電視牆、135吋LED顯示器、電容智慧黑板、崁入式黑白板及110吋觸控螢幕，不僅展現了在顯示技術領域的深厚積累與創新能力，也為智慧教育和商業應用領域創造更多應用與價值。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲電容式智慧黑板結合觸控技術和互動教學軟體，提高教學效率和互動性。

近年數位教育已成全球趨勢，顯示器在校園和課堂教學中扮演重要角色。盛源精密專注於顯示器生產，推出觸控螢幕、電容智慧黑板和嵌入式黑白板等產品，並已在台建置超過5000間以上的智慧教室，提升教學效率和學生參與度。傳統粉筆黑板需要經常擦拭，且功能單一；相較之下，電容式智慧黑板支援手寫輸入和多設備連接，顯著提升教學互動和效率。商業應用中，智慧顯示器成為會議室不可或缺的工具，支援簡報投影、視訊會議和即時檔案分享，提升團隊溝通和決策效率，並透過大尺寸顯示器的清晰視覺效果，確保所有與會者都能清楚看到資料和演示內容。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲135吋LED顯示器專為大型會議、演講和娛樂場所設計。

盛源精密的135吋LED顯示器，特為大型會議、演講和娛樂場所設計。具有高解析度和寬廣視野，展示產品特點和示範影片時，能直觀吸引客戶注意力，成為影響成交的重要因素。即裝即用，免去繁複組裝，並具備電動升降功能和移動式航空箱設計，保護顯示器運送安全。折疊式設計在不使用時節省空間。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲利用AI生成軟體即時生成的圖片，可以被投放到大尺寸LED電視牆上。

除此之外，LED電視牆不僅用於大型活動和廣告展示，現在結合AI生成軟體即時生成圖片投放到大尺寸LED電視牆上，帶來獨特的行銷效果，高亮度和色彩還原能力讓視覺效果更加震撼，適用於商業廣告和行銷展示，強化品牌影響力。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲盛源精密在技術卓越性和創新方面的不懈努力，透明觸控螢幕在今年COMPUTEX台北國際電腦展中榮獲Best Choice Award獎項。

無論是商務應用或智慧教育，一系列引領市場潮流的高科技產品，展現了盛源精密創新技術與產品實力，受到許多國內外客戶的高度關注與喜愛，尤其透明觸控螢幕以其前沿設計、卓越功能及在各行業中的潛在應用，引起評審和參觀者的目光，在今年COMPUTEX台北國際電腦展中榮獲備受矚目的Best Choice Award獎項，突顯了盛源精密作為高科技市場領導者的地位，不斷推動螢幕技術的可能性。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

▲銅蘭國小學生以原住民文化為靈感創作的繪畫作品轉印為手機殼設計

此外，盛源精密也與花蓮銅蘭國小合作，推出具原民文化特色的手機殼義賣活動。學生以原住民文化為靈感創作的繪畫作品轉印為手機殼設計，並於COMPUTEX展覽中進行義賣活動。6月16日在花蓮縣文化局舉行的公開義賣也受到熱烈支持。消費者不僅可以購買印有學生作品的手機殼，還可透過QR碼進行線上編輯，上傳自己的照片，製作出既有意義又具個人特色的手機殼。未來將有更多公開義賣活動，盛源精密歡迎更多學校、企業參與，一起支持公益活動。

盛源精密,顯示器,智慧黑板,LED電視牆,觸控透明螢幕（圖／盛源精密提供）

想了解更多相關整合應用資訊，歡迎直接瀏覽盛源精密官方網站查詢。
https://www.persona.com.tw/

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