2024泰國台灣形象展11月前往曼谷　國家代表隊熱烈招募中

▲2023年「泰國台灣形象展」現場人潮絡繹不絕。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

受到近年供應鏈移轉的影響，身為東協第二大經濟體、位處中南半島鑽石核心的泰國，儼然成為東協區域製造中心。由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的2024年泰國臺灣形象展，即將在今年11月21日至23日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心(QSNCC)舉行，本展報名截止日至8月1日，主辦單位外貿協會表示熱烈歡迎Let's Tie Together。

貿協指出，不管是電動車、PCB、電子資通訊、醫療等產業，泰國已是兵家必爭的「黃金之地」。而泰國迅速成長的中產階層及持續增長的人均GDP，也讓泰國內需消費市場充滿活力。

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全球供應鏈的重組，讓台灣企業漸漸成為全球不可或缺的夥伴。看好泰國市場的爆發力，台灣形象展號召台灣企業組成「國家代表隊」一起前往泰國，展現台灣的科技軟硬實力。

2024泰國台灣形象展依據泰國政府政策、市場需求及消費趨勢進行策展，歡迎想進軍泰國智慧製造與智慧工廠、智慧醫療與老人照護、電動車與綠色永續、電子商務與數位經濟、台灣文創工藝及美食消費品市場的台灣企業踴躍報名。

泰國是亞洲第四大汽車生產地，有東方底特律之稱，隨著全球汽車產業朝向電動車轉型，泰國也積極布局電動車產業。台灣的汽車產業具有完整供應鏈，而電動車更需要高度整合的模組，這正是台灣企業可以一展身手的機會。

在當前全球化的浪潮下，企業不斷尋求拓展海外市場，優化供應鏈布局。東南亞憑藉其充裕的勞動力且人力成本相對較低，加上政治局勢相對穩定，地緣政治風險較低，逐漸成為企業開設第二生產基地的熱門區域。

而泰國憑藉相對成熟的PCB及下游電子產業，也逐漸成為伺服器供應鏈的新聚落。美國雲端巨頭亞馬遜(AWS)、Google及微軟都宣布在泰國設立資料中心，隨著全球大廠持續在當地布局，泰國的PCB版圖也將面臨重大變化，應用範圍不再限於汽車，更將擴及伺服器等不同應用領域。

隨著工業4.0時代來臨，製造業加速進入智慧化發展，當其他地區還處於勞力成本導向時，泰國4.0政策已將機器人產業列為重點目標，並逐漸轉型為高科技製造中心。台灣在智慧製造領域有豐富的經驗及技術，可提供泰國工廠智慧解決方案、工廠自動化及智慧機器人運用等服務。

智慧醫療方面，泰國人口面臨老化，醫療需求日益增加，近年來泰國政府亦放寬外商投資醫療院所，目標成為亞洲醫療中心，適合台灣醫療服務與醫療設備商前往開拓市場。而作為東南亞成熟經濟體之一，泰國在實踐永續發展自然不落人後。

泰國政府除了推動減碳排放相關政策，亦積極發展太陽能、風能及生質能等再生能源，預計2037年再生能源發電比例提高至30%，帶動了國內的綠色市場需求；泰國的電子商務市場成長快速，網路覆蓋率為東南亞之最，有五千多萬活躍用戶，相當於70%以上人口，電商市場規模超過277億美元，預計將以7.7%的複合年增長率繼續增長，是個不可小覷的市場。

台灣在全球半導體、電子產品及ICT產業扮演著舉足輕重的角色，是不可或缺的供應鏈夥伴。憑藉多年累積的產業經驗及深厚的技術實力，台灣企業能夠提供泰國企業多元化的產品及服務，滿足泰國各產業的成長需求。

為瞄準泰國商機，泰國台灣形象展除辦理攤位展示外，亦將於展覽期間辦理商機媒合會、論壇及研討會等商務交流活動，為台灣企業全方位搭建商機平台！本展報名截止日至8月1日，誠摯歡迎欲拓展泰國市場的台灣夥伴們加入國家代表隊的行列，更多展覽資訊請參考報名網址：