15%關稅拍板！　超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

▲對等關稅降為15%對傳產業幫助最大。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

台美關稅談判在美東時間15日達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。我國在亞洲-美國航線攬貨量全球排名前十大的兩家超大型攬貨公司負責人都認為，對台灣傳統產業幫助很大，估計農曆年後就可以看到新訂單，第一季末貨量就可以看到有起色。

兩公司估計，像汽車零組件、工具機、螺絲螺帽等在關稅與日本、韓國相同的情況下，估計台灣輸美貨量可以回升兩成，但因生效日期還沒看到，從下訂單到出貨也需要一段時間，因此出貨的時間點估計約在本季末。

台驊控股(2636)創辦人顏益財分析，關稅調降後貨種會「更偏資本財，建廠供應鏈」，一般成品可能被擠壓，建廠設備需求增加，大部分走海運或是海空聯運。會刺激半導體及晶片產業出口成長，大部分走空運。232「最優惠待遇」對海運的影響是降低政策風險、讓供應鏈敢下長單，中短期貨源會有增長空間，但由於侷限在台灣，對整體航運影響有限。

攬貨公司高階則指出，因為美國對等關稅，台灣收攤停業的傳產業也不少，這些公司會不會捲土重來有待觀察，像紡織業都已轉到東南亞，估計是回不來了，對汽車零組件與自行車業等幫助是會很大，但是台灣科技業大量被挖走，台積電變美機電、德積電、日積電，台灣整體產業前景很讓人擔憂。