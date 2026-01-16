台積電法說助攻！　ASML股價飆「市值破5000億美元」

▲ASML。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

在台積電（2330）釋出優於市場預期的2026年展望後，關鍵設備供應商艾司摩爾ASML股價應聲大漲，市值一舉突破5,000億美元，成為歐洲史上第三家達成此一里程碑的企業。

ASML股價周四在阿姆斯特丹盤中一度大漲7.6%，創下歷史新高，今年以來累計漲幅達24%，推升市值至約4,530億歐元（約5,270億美元）。在此之前，僅有法國精品集團LVMH與丹麥製藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）曾跨越5,000億美元門檻。

根據外媒彭博社報導，市場分析指出，ASML市值躍升，主要受到台積電最新資本支出展望激勵。台積電日前預估，2026年資本支出最高將達560億美元，高於市場原先預期，顯示AI浪潮帶動的先進製程與設備需求持續升溫，也直接挹注ASML成長動能。

巴克萊銀行策略師Cau表示，ASML達標對歐洲股市具有高度象徵意義，「歐洲市場規模相對有限，像ASML這樣的權值股上漲，能自然帶動整體市場表現，也讓歐洲投資人能直接參與主流AI投資題材。」

隨著全球企業投入數千億美元建置AI資料中心，從晶片製造、半導體設備到相關基礎設施的需求全面升溫。台積電的最新展望，也為2026年全球AI支出延續成長動能注入信心，緩解近期市場對AI投資波動的疑慮。

ASML目前為全球唯一能生產最先進極紫外光（EUV）微影設備的廠商，相關設備廣泛應用於台積電製造的高階晶片，終端客戶涵蓋蘋果、輝達（Nvidia）等科技巨頭，使其穩坐歐洲市值最高企業寶座。

不過，即便市值突破5,000億美元，ASML與美國科技巨頭仍存在明顯差距，包括輝達與Alphabet市值皆已超過4兆美元。

市場人士指出，ASML股價表現也為即將展開的科技股財報季揭開正面序幕。ASML預計將於1月28日公布2025年度財報，後續展望備受投資人關注。