記憶體股風雲再起！3檔收漲停　00947「權重高」漲勢稱霸ETF

▲記憶體進入超級循環，股價表現強勢。 (圖/資料照)

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）領軍下，今（16）日台股突破3萬1千點大關，續創創歷史新高，產業景氣進入「超級循環」周期的記憶體族群不甘示弱，力積電（6770）、廣穎（4967）、品安（8088）三檔強勢鎖住漲停，連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）終場勁揚3.2%，以21.92元作收盤創下收盤新高，成台股主被動式ETF漲幅之冠。

AI應用對於寬頻記憶體（High Bandwidth Memory, HBM）需求大幅成長，國際大廠將DDR 5產能轉向生產HBM，產能排擠下，記憶體全線產品報價水漲船高，今日旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2409）及群聯（8299）股價漲幅均逾5%，因此拉抬00947股價表現。

法人認為，除了 DRAM 以外，NAND Flash 跟著攀高，記憶體價格的飆升也讓許多科技巨頭派遣高階主管長期設法與記憶體廠商談成記憶體供應合約，美系銀行報告點破記憶體沒有轉向悲觀的理由，觀察DDR4/DDR3、NOR及SLC/MLC NAND 的供需缺口可能進一步擴大，且部分記憶體廠商可望分享HBM成長動能，再度調升台灣記憶體廠商的目標價。



00947台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，00947的記憶體相關個股權重超過3成，截至昨（15）日為止00947的投資組合，前三大成分股權重合計即超過3成，分別為華邦電10.67%、群聯10.56%及南亞科9.69%。



