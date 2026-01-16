記憶體股風雲再起！3檔收漲停 00947「權重高」漲勢稱霸ETF

台積電（2330）領軍下，今（16）日台股突破3萬1千點大關，續創創歷史新高，產業景氣進入「超級循環」周期的記憶體族群不甘示弱，力積電（6770）、廣穎（4967）、品安（8088）三檔強勢鎖住漲停，連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）終場勁揚3.2%，以21.92元作收盤創下收盤新高，成台股主被動式ETF漲幅之冠。

15%關稅拍板！ 超大型攬貨業：傳產幫助大、農曆年後貨量增兩成

台美關稅談判在美東時間15日達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。我國在亞洲-美國航線攬貨量全球排名前十大的兩家超大型攬貨公司負責人都認為，對台灣傳統產業幫助很大，估計農曆年後就可以看到新訂單，第一季末貨量就可以看到有起色。

高階玻纖布供應拉警報！2檔同登漲停 台玻近10萬張等著買

Low DK2、Low CTE等高階玻纖布缺貨問題，讓蘋果、輝達、Google以亞馬遜等大廠繃緊神經展開搶料，今（16）日玻纖布族群延續昨（15）日漲勢，輪動到股價相對便宜台玻（1802）跳空走高直奔41.8元漲停價位，創下2021年7月下旬以來新高，開盤兩個小時、11點左右成交量逼近19萬張，居上市成交量第三大個股，漲停委買逼近十萬張，建榮（5340）鎖住84.2元漲停價位。

台灣對等關稅拍板15％ 台積電：樂見達成穩健貿易協定

台美關稅在經過長時間談判後，確定15％不疊加，半導體232關稅條款獲最優惠待遇，對此晶圓代工龍頭台積電（2330）也聲明表示，樂見台美達成穩健貿易協定，緊密的貿易關係對確保具韌性的半導體供應鏈至關重要。

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停 3檔跟進倒地不起

營建土石方清運新制上路，頓時讓土方處理費飆漲，甚至無處可去，引發建案停工，在內政部國土管理署介入協調，讓土方概念股漲幅降温，今（16）日可寧衛*（8422）持續摜壓到42.1元跌停價位，連續第二根跌停板，而泰霖（8080）被列為處置股，每五分鐘一盤也被打落跌停，基士德-KY（6641）、台境*（8476）也亮燈漲停。

台股續刷新高！00947、00962一日填息 00904填息逾9成

台積電（2330）法說報喜，今（16）日台股開高走高勁揚600多點，上攻31475點新高，除息四檔ETF有兩檔完成填息，分別台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962），而含「積」量達新光臺灣半導體30（00904）則是填息94.7%，台新永續高息中小（00936）呈現小跌格局，暫時處於貼息狀態。

台美關稅拍板 經長：市場准入今年上半年公布

台美關稅談判抵定，經濟部部長龔明鑫今（16）日上午受訪時以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情。他說，產業界反映談判結果比想像中更好，不過台美經貿磋商是長期工程，目前達成的僅是階段性里程碑，後續仍有許多市場准入項目將在今年上半年陸續公佈。

台積電法說助攻！ ASML股價飆「市值破5000億美元」

在台積電（2330）釋出優於市場預期的2026年展望後，關鍵設備供應商艾司摩爾ASML股價應聲大漲，市值一舉突破5,000億美元，成為歐洲史上第三家達成此一里程碑的企業。

台美關稅達成協議！專家：傳產大利多 提升台資銀在美優勢

台美貿易達成協議，台新投顧今（16日）指出，雙方協議獨創「台灣模式」供應鏈合作，而談判結果優於預期，對傳統產業是大利多，電子產業影響小，金融業則因信保業務提升台資銀行在美競爭優勢。

慧洋董事會通過購買1艘4萬噸建造中散裝船 累計15艘節能船建造中

慧洋-KY(2637)於今(16)日董事會後召開重大訊息記者會，宣布董事會通過由慧洋代子公司Wisdom Marine Lines S.A.向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘4萬噸輕便型(Handysize)高規格節能散裝貨輪，預計交易總金額為3200萬美元，將於2028年第四季正式交付並投入慧洋營運行列。