台股續刷新高！00947、00962一日填息　00904填息逾9成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）法說報喜，今（16）日台股開高走高勁揚600多點，上攻31475點新高，除息四檔ETF有兩檔完成填息，分別台新臺灣IC設計（00947）、台新AI優息動能（00962），而含「積」量達新光臺灣半導體30（00904）則是填息94.7%，台新永續高息中小（00936）呈現小跌格局，暫時處於貼息狀態。
00904配息0.76元，昨日收盤價26.08元，今日除息參考價25.32元，自去年12月調高第一大持股台積電權重，目前最新持有台積電達40.99%，受到台積電股價攀高帶動，今日漲幅來到2.84%，股價最高上攻26.04元，填息達94.7%。
00947配息0.12元，昨日收盤價21.36元，今日除息參考價21.24元，該檔ETF持有記憶體權重高達三成，相關個股走高，股價漲幅達3.58%，股價最高來到22元，完成填息，根據昨日資料顯示，00947前三大成分股權重合計即超過3成，分別為華邦電（2344）10.67%、群聯（8299）10.56%，以及南亞科（2408）9.69%。
00962配息0.03元，昨日收盤價11.26元，今日除息參考價11.23元，股價開高走高，今日股價漲幅0.89%，來到11.33元，順利填息。
00936配息0.06元，昨日收盤價17.46元，今日除息參考價17.4元，股價在平盤附近游走，最高來到17.43元，之後呈現翻黑格局，暫時呈現貼息，00936前年6月除息0.25元，接著卻4度降息，去年2到7月連續六次均除息0.03元，之後兩次提高股息到0.055元，連配四次，此次配息提高至0.06元。
