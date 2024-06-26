剛入職「下個月就要出國」請假3天　怕變黑名單！人資教1招神解

▲原PO擔心被列入黑名單。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

暑假到來以後，不少民眾會規劃出國旅遊，不過，如果剛好要到新公司上班，該怎麼辦？就有網友求問，7月開始上班，但8月中要出國玩，該怎麼跟公司提出請假？畢竟是新人，擔心會被列入黑名單。貼文曝光，有公司人資回答，「趕快跟主管說」，其他網友也建議她早點說，最好面試的時候就先說。

有網友在Dcard發文，「剛入職一個月後要出國」，收到錄取通知，將於7月1日開始上班。然而，他在今年年初已經計劃好8月中的出國旅行，需要請假3天，不知道該如何跟公司提出請假要求，畢竟剛入職還是試用期，擔心被列入黑名單，「請問各位前輩們，我該怎麼跟公司提出這個請假呢？還是報到當天就跟人資說？還是要跟主管說？」

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貼文一出，網友建議早點說不要再拖了，「進公司前回撥人事電話，告知這個狀況，如果對方因此不錄用，可以趕快找工作」、「我當初錄取要報到的時候，就跟人事講了預計什麼時候要出國，等正式上班又跟主管說了一次」、「我公司也有新人面試的時候有說什麼時候已安排要出國，也沒有因為這件事就沒錄取」、「我在面試的時候就會說了，這樣讓主管有個底」、「在面試就會說了，有些公司沒差，有些會請你晚點再報到」、「越早告知越好啊，畢竟現在很多特價機票都是提前三個月到半年訂的，都會體諒啦」。

也有網友建議，等回國後再找就好，「只差一個月的話我會出國回來再找工作，不然新人請假出去玩，我覺得超尷尬不好意思」。

另外，也有人資回答，「我是人資，我自己的話會趕快跟主管說，方便主管可以先做8月份你請假期間的準備（人資也沒什麼權力可以准假，頂多也只能轉告給主管而已），通常出國玩一次都至少也要請假3天吧？如果新人期間，責任還不多的時候，都不太能請假了（而且還是提前一個月說）以後應該也很難請假？」