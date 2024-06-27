日商獨家員工福利！　東京威力科創「松島度假研修中心」首曝光

▲日本三景之一松島。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

外商福利好，人盡皆知，在競爭激烈的半導體業中，更是如此，其中日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）為了讓員工在辛苦工作之餘，可以好好放鬆休息，在全日本共設有六座研修度假中心，這次更首度對外開放松島研修度假中心，讓人一窺其內部設施及美景。

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▲東京威力科創松島研修度假中心。（圖／記者高兆麟攝）



TEL獨有的員工福利「研修度假中心」，在日本一共設有六座，包含二世谷、松島、輕井澤、山梨、熊本以及箱根，讓員工可以超低價就能預約入住，常常一開放預約就爆滿，甚至重要貴賓來訪，也常常利用中心接待。六座中心也是各有特色，如熊本、山梨兩座就是以研修為重點，但其他四座就設有各式設施讓員工好好放鬆，且每座都有各自特點，如位在北海道的二世谷，中心隔壁就是滑雪勝地，員工可以以超低價租滑雪裝備，因此每到冬天總是爆滿。

▲從餐廳就可以遠眺日本三景之一的陸奧之松島。（圖／記者高兆麟攝）



而這次開箱的松島研修渡假中心，位於日本宮城縣宮城郡松島町附近，從中心內就可以看到日本三景之一的「陸奧之松島」，將松島灣內約260座大小島嶼盡收眼底，特別是日出美景更是必看項目之一，且松島研修渡假中心四季都有不同景色可以欣賞，讓不少員工一來再來。

▲松島研修度假中心遊戲室。（圖／記者高兆麟攝）



▲松島研修度假中心溫泉讓泡過的員工都讚不絕口。（圖／記者高兆麟攝）

松島研修渡假中心除了景色優美外，內部設施也是一大亮點，除了泡起來超享受的美人湯及足浴外，娛樂設施更是一應俱全，有按摩椅、卡拉OK、電玩間、兒童遊戲區、酒廊，甚至還有網球場讓員工揮灑汗水。

▲東京威力科創松島研修度假中心網球廠。（圖／記者高兆麟攝）



▲松島研修度假中心足浴設施。（圖／記者高兆麟攝）

員工放鬆之餘，餐食也是一大亮點，松島研修渡假中心食堂位在中心四樓，員工用餐時可以邊眺望松島灣美景。早餐部分，中心提供日、西式早餐供選擇，其中日式早餐可以享用現烤鮭魚，西式則可以享用美味歐姆蛋，常常讓人難以抉擇。晚餐則有特色料理，不但可以享用新鮮生魚片及帆立貝等海鮮，還有黑胡椒牛排可以讓人大快朵頤，酒單更是精彩，高級紅白酒及威士忌、日本燒酒一應俱全。

▲東京威力科創松島研修度假中心餐食。（圖／記者高兆麟攝）



最令人驚豔的是，通常想要在觀光區享受五星級飯店一泊二食，往往錢包大失血，但TEL員工入住中心，不但可以帶家人，甚至朋友也可以一起來住，且一晚價格僅需千餘日元，就算一泊二食，也是萬元日圓有找，換算下來，約新台幣兩千元左右就可以享受日本三景及五星級飯店享受，也因此，TEL的研修渡假中心往往預約爆滿，員工都需要登記後排隊才有機會入住，也讓不少人加入TEL後，全研修渡假中心制霸也成為一大職涯目標。