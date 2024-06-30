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無薪假補貼、旅宿餐飲業缺工補助延長　勞動部11大新制一次看

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

時序進入下半年，勞動部公布11項新制措施，包括延長補助5大製造業無薪假補貼，每月最高9200元；延長旅宿及餐飲業缺工專案，提供最高1.3萬元就業獎勵及8000元職訓津貼；因應產業缺工，新訂就業力續航計畫，規劃對應策略提升勞參率；另也將擴大多元免評巴氏量表專業醫療評估適用對象及範圍，預計免評人數5.5萬人。

一、延長辦理「僱用安定措施」
勞動部評估有部分產業受景氣影響尚未完全恢復正常營運，因此就「橡膠製品業」、「電子零組件業」、「電腦電子產品及光學製品業」、「機械設備業」、「其他運輸工具及其零件業」等5大製造業公告延續辦理僱用安定措施至今年12／31，每人每月最高可領9200元。

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二、延長辦理「旅宿業及餐飲業疫後缺工專案」
勞動部考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，加上暑假旅遊旺季到來，宣布延長「疫後改善缺工擴大就業方案旅宿業及餐飲業專案」，辦理期限至今年12月31日，提供最高1.3萬元專案就業獎勵，及最高8000元的職訓津貼。

三、新訂「567就業力續航計畫」
 因應產業缺工，考量壯世代為重要勞動力來源，支持其退休後再就業而規劃訂定此計畫，重點包含新增辦理55+職前訓練專班、結合產業人才投資方案加強退休再就業技能、開發再就業準備數位課程、補助再就業諮詢獎勵，及訂定行業指引鼓勵雇主僱用等措施，預定於今年下半年完成具體規劃後發布實施，每年提供1.5萬名壯世代相關退休再就業準備協助措施。

四、改善產業缺工與提高勞動參與率措施
因應產業缺工及「疫後改善缺工擴大就業方案」於6／30試辦屆期，將針對常態性、季節性、特定業別等不同類型之缺工態樣，規劃對應策略，預定今年下半年完成具體規劃後發布實施，提升勞動力運用效能，協助產業補實所需人力，公立就業服務機構求才利用率達6成以上。

五、失業勞工子女就學補助
 預定自今年9月、也就是113學年度第1學期起實施，針對失業勞工上一學期申請補助合格、補件者，以簡訊通知申請、補件及審核結果，讓失業勞工即時獲得補助訊息；失業勞工線上申辦補助者，可透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間，預計1年約5000人次受惠。

六、推動精進直聘中心服務方案及擴充服務據點
 規劃擴大系統介接及移工申辦一站式服務、檢討鬆綁法規，以簡化移工申辦程序及文件，並評估增設直聘服務據點，以建構全台直聘服務網絡，同時擴大辦理海外專案選工，預定今年下半年完成具體規劃後推動辦理，每年估服務直聘雇主提升至1.2萬名。

七、擴大多元免評巴氏量表等專業醫療評估
 將推動擴大多元免評巴氏量表專業醫療評估適用對象及範圍，擴大多元免評3大對象包括「被看護者80歲以上且有長期就醫紀錄者」、「增列失能不可逆之特定病症者」、「放寬偏遠地區失能者於當地醫療診所有長期就醫紀錄者」，預定今年9月修正相關法規，預計免評人數5.5萬人。

八、新訂身心障礙者就業促進3年計畫
 規劃重點為開發身心障礙者人力資源、精進定額進用制度執行、推動合理調整促進職場平權、發展適應就業多元服務模式，並辦理職場適應支持及雇主支持服務，以回應身心障礙者就業需求，預定今年下半年完成具體規劃後，於12／3國際身心障礙者日發布，2025年起實施。

九、推動促進新住民就業力發展措施
 規劃結合中央及地方各目的事業主管機關資源，協助新住民兼顧家庭及工作，並提供職業訓練津貼、技能檢定輔導及補助、職場學習及再適應津貼及僱用獎助等措施，協助新住民即早就業，預定今年下半年完成具體規劃後發布實施，預計每年至少推介就業6500人。

十、規劃移工多元陪伴照顧服務措施
 規劃由具公益財團法人或社團法人，或績優移工仲介機構為針對家庭中有緊急、臨時需求者，提供全日、半日、部分時數多元日常生活照顧服務及安全看視等服務，以回應高齡長者陪伴照顧及重大傷病有臨時緊急照顧家庭需求，預定今年9月修正發布試辦計畫，並於12月前提供服務，首年試辦約服務2500人次。

十一、移工婦幼權益保障指引
 依移工懷孕前、懷孕時、生產後及育兒等不同階段，提供懷孕前宣導安全避孕措施、聘僱期間懷孕移工工作權益、產假規定及生育後請休假及哺（集）乳時間、子女居留及全民健保權益，將彙整民間團體、衛生福利部等單位意見修正，預定今年9月底發布，首年預計5000人瀏覽指引。

 

關鍵字： 勞動部補貼

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