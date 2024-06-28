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謝志堅：少了五兆美元疫情補助金　運價不可能重回疫情高點

▲高雄港第五貨櫃中心。（圖／港務公司提供）

▲謝志堅看少了五兆美元疫情補助金，運價不可能重回疫情高點。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機爆發後，有海運諮詢機構估計運價或有可能重回疫情期間高點，對此陽明海運前董事長謝志堅認為，疫情期間美國前後兩任總統共發出五兆美元補助金(紓困金)，讓民眾大肆採購，現在少了這五兆美元，他認為運價不可能重回疫情高點；陽明、德翔、台驊、捷迅等海運界高階也都認為不太可能。

謝志堅指出，川普與拜登兩任美國總統在疫情期間發出的補助金，讓美國居家上班、上學的民眾，在家大肆購買，才會讓運動器材、自行車，電子產品等都賣到缺貨，進口商大量搶進口，加上碼頭工人因染疫造成缺工，造成港口嚴重壅塞，運價暴漲，眼前紅海危機雖讓船隻繞航，但隨著新船陸續交船，運力補上，運價不可能持續大幅飆漲，達到疫情期間每大箱(40呎櫃)運價1.5萬到2萬美元的天價。

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台驊高階則指出，疫情期間需要的醫療物資與居家用品或運動器材，在當時都屬於剛性需求，和目前市場情況不同；陽明海運高階則指出，現在民眾花錢轉往餐飲、旅遊等服務業，對於貨品的需求不如疫情期間；捷迅高階則認為，終端消費者的購買力是否支撐高運價有疑慮，估計這一波漲價會有天花板，不太可能重現疫情期間高檔價。

DHL ECOMMERCE最新發佈的《2024年全球在線購物者趨勢報告》，針對全球24個最重要市場的12,000名消費者的調查顯示，現今的網上購物者非常關注成本，尤其是在尋找價格合理、靈活、方便的送貨方式時。高昂的運輸成本是一個重大障礙，41%的購物者甚至因為高昂的運輸成本而放棄了購買。

Vespucci Maritime執行長兼合夥人Lars Jensen則提出貨櫃船運市場兩種可能的發展方向，他說，一些船隻在主要港口等待了一周，地中海西部出現了大規模擁堵，市場正面臨疫情期間出現的情況，在最糟糕的情況下，港口擁堵使運力減少了14%。

最重要的是，現在有巨大的需求熱潮，正在向本已缺乏產能的供應鏈推動更多的產量。“這可能只是一個非常非常早的旺季。如果是這樣的話，一旦進入7月初，需求熱潮應該會減弱，將得到一點喘息，或者至少是運價上限。如果這不僅僅是一個早期的高峰季節，而是看到的更強勁的需求，那麼運價水準很可能會上升，並試圖推動在大流行期間看到的創紀錄水準；這完全有可能。 ”

當被問及這種情況發生的可能性有多大時，詹森說他無法給出一個百分比。

關鍵字： 謝志堅少了五兆美元疫情補助金運價不可能重回疫情高點

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