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街口可掃TWQR了！650萬用戶即日起「跨平台支付」　還可綁定信用卡

▲街口支付宣布開通TWQR購物功能。（圖／街口支付提供）

▲街口支付宣布開通TWQR購物功能。（圖／街口支付提供）

記者楊絡懸／台北報導

街口支付1日宣布，即日起正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，習慣使用街口的民眾，將可於全台TWQR店家使用街口支付App進行掃碼付款，不用更換其他電子支付，與財金公司及各家支付業者共同實現更為輕鬆便利的跨平台支付服務。

資料顯示，2023年電子支付整體代收付金額年增率近47%、總帳戶數也增加24%，為推動整體電支交易持續成長，並響應金管會完善零售支付共用基礎設施政策，街口也宣布7月1日上午10時起，正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能。

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為了解決商店擺滿各種支付QR Code卻無法互通的痛點，財金公司串連銀行及電支機構等兩大支付體系，以「TWQR」作為共同支付的標示，攜手合作推展QR Code支付服務。

也就是說，電支業者陸續開通後，民眾不管習慣使用哪一款支付App，只要店家有TWQR的QR Code規格，就可以直接掃碼付款，無需再另外申辦、或切換其他電支業者的App，整個行動支付體驗將有感升級。

民眾先將街口支付App升級至最新版本，前往有張貼「TWQR立牌」的實體商家，付款時，打開街口支付App、點擊首頁「掃描條碼」，對準並掃描TWQR的QR Code、輸入支付金額，即可完成結帳。

街口表示，民眾可以自由選擇使用信用卡、街口帳戶、街利存帳戶、各家銀行帳戶付款，更同享街利存帳戶2%街口幣無上限、街口帳戶1%街口幣無上限等支付工具回饋，提供民眾簡單省心、隨掃即付的全新支付體驗。

街口支付總經理范庭甄表示，為實現非現金支付交易的國家目標，街口支付即日起開通TWQR「實體購物」掃描QR Code交易服務，期盼解決以往因各家支付QR Code無法互通，商家於櫃檯擺放許多立牌、民眾結帳不便的痛點。

范庭甄說，現階段先協助合作商家完成TWQR立牌更換，並提供完整教育訓練與使用說明，讓街口商家及用戶都能輕鬆透過TWQR的QR Code完成收付款，下一步將推出更多行銷優惠，持續養成民眾使用TWQR服務習慣。

另一方面，由於暑假旅遊旺季到來，街口支付也推出多項活動，包括旅日民眾於日本當地適用商家消費享最高4.5%無上限活動將延長至年底，而國內親子出遊也有機會拿高額回饋。

資料顯示，街口支付至今超過650萬用戶、逾30萬個通路據點、多達29間配合銀行，並持續攜手各大金融機構、異業合作夥伴推出一站式創新金融服務與眾多便利生活功能。

盤點街口的服務，目前街口與台新Richart數位銀行合作推出帳戶「街利存」、日本跨境支付服務、電支業首創定期定額捐款，以及叫車、餐廳訂位、街享券、交通票券及旅遊行程、機場接送預訂服務，更依會員等級提供每月會員日最高5%回饋加碼、桃園國際機場環亞貴賓室、專屬優惠券等多項專屬權益，持續為用戶打造更加便捷實惠的數位支付體驗。

關鍵字： 街口支付TWQR電子支付QR Code支付

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