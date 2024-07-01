環泥打入台積電供應鏈　石膏板首獲碳標籤認證

▲環泥營運長侯智元。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

環泥（1104）旗下生產的隔間建材「環球石膏板」日前通過環境部審查，取得探標籤認證，揭示產品碳排量，包括台積電（2330）、台北101大樓、高雄展覽館、台中歌劇院、W Hotel等採用環球石膏板，公司指出，將持續開發以石膏板輕隔間系統為中心的相關建材，提供最環保減碳又施工高效率的產品組合。

環泥表示，環球石膏板廣泛應用在各項建築場域，包括住宅、醫院、飯店、廠辦等，其中，台積電新竹研發中心及新竹寶山廠，就是採用這項產品；事實上，環泥的混凝土事業明年也將增加嘉義太保及台南麻豆2個生產據點，並加入台積電建廠供應鏈。

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環泥旗下品牌環球石膏板已在台深耕超過30年，致力於使用在地原料與回收再生技術打造循環經濟產品，以防火、隔音、耐震、防潮、抗水，以及依建築技術法規規定進行整體系統設計的特點，建立相當口碑。

環泥指出，環球石膏板不僅以卓越性能與品質受到市場肯定，更以友善環境的理念獲得消費者信賴；隨著氣候變遷越趨嚴峻，世界正努力建立新常態，淨零碳排已是全球共識，身處建材行業上游供應鏈，環泥持續積極推動減碳措施。

環泥表示，碳標籤又稱碳足跡標籤，也可稱為碳排放標籤，其功能用以揭示產品從原料取得、生產製程、銷售配送到用戶端以及廢棄回收階段的生命週期中，所有累積溫室氣體換算成二氧化碳當量的總和。

環泥也說，環球石膏板獲得環境部頒發的碳標籤認證，表示企業在產品生命週期內採取多項減碳措施，並針對碳排放數據進行精確測量和披露；綠色永續消費意識當前，取得碳標籤意味企業主動走向消費者，品牌推動永續發展，同時展現其產品技術與革新之處。