台美關稅談判出爐　工總：留意匯率外溢風險、產業結構失衡

記者陳瑩欣／台北報導

台美關稅談判結果今（16）日出爐，工總表示，多數製造業對此表達肯定與感謝，但也提出後續政府應持續關注「匯率的外溢風險」興「正視供應鏈重組與產業結構失衡」的二大關鍵問題。

在跟台灣產業結構相連甚深的232條款議題上，談判代表成功爭取半導體及半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，與日本、韓國及歐盟齊平，並同時涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項。工總認為，此一成果不僅顯示我國在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場布局的不確定性，對維持我國在全球高附加價值供應鏈中的角色，具有關鍵意義。

工總表示，此次談判成果對我國產業具有明確且正面的實質效益。產業界也期盼，在既有基礎上，持續透過制度化對話與政策協調，共同因應未來國際經貿環境可能出現的新變化與新挑戰；隨著關稅條件逐步明朗，未來政府也應在後續政策規劃上，持續關注產業間承受能力差異，並與產業界保持密切溝通，以確保整體產業發展的穩定與均衡。

工總建議政府仍應關注以下三點：

一、15%關稅對齊日韓，有助穩定產業出口競爭基礎

相較先前市場對我關稅可能高於日韓的憂慮，此次最終稅率調整至15%，有效避免我國出口產品在價格競爭上的結構性劣勢。對資通訊產品、機械設備、工具機、扣件、水五金、汽機車零組件等高度依賴美國市場的產業而言，有助於穩定既有客戶關係與中長期訂單布局。

相信在當前全球貿易體系高度政治化、供應鏈加速重組的背景下，能夠維持與主要競爭國家相對一致的關稅條件，本身即是一項重要的政策成果，有助於降低企業在投資與產能配置上的不確定性。

二、仍須留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險

雖此次關稅談判已告一段落並取得正面成果；但美國政府近年在經貿政策上，已不再僅限於關稅工具，而是同步關注匯率、補貼、產業政策等多元面向。未來，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，相關發展仍值得持續關注。

在此情況下，產業界普遍期盼政府持續掌握美國經貿政策整體走向，提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。

三、關稅調整後，更須正視供應鏈重組與產業結構失衡問題

關稅條件趨於對等，並不代表所有產業面臨的壓力同步消失。在全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化（friend-shoring）與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡，或中小企業被擠壓的風險。

特別是我國出口結構中，仍有相當比例集中於中小企業密集、附加價值相對有限的產業領域，若供應鏈調整速度過快，或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。我們認為，未來政策重點除持續深化國際經貿合作外，也宜同步關注產業鏈完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。



