AI題材「外資強勢買單」！台股上半年吸金43億美元　整理後可望再攻

▲台股維持區間整理，指數維持於23,000點之上，若月線沒有失守，適度整理後仍有機會再攻。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

在美國總統候選人辯論、經濟數據等變數影響下，國際資金對亞股轉為保守。保德信1日指出，上周外資「賣多於買」，僅有印度獲得逾15億美元資金挹注最高，其次為南韓的3.52億美元買盤，印尼、菲律賓兩東協市場維持資金淨流入，其他則遭賣超，其中台股單週失血近22億美元最高。

保德信進一步分析第二季國際資金動向，事實上，外資第二季對亞股也是保守以對，除了南韓獲得超過49億美元回補，其他亞股全數遭調節，且賣超金額較大的多為AI受惠程度較低的東協股市，其中，印尼單季失血超過21億美元最深，泰國、越南、印度等也遭提款11億美元至近13億美元不等的金額。

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就股市漲跌來看，保德信指出，雖然第二季外資多站在賣方，不過在內資撐腰之下亞股漲跌互見，擁有AI完整供應鏈的台股單季強彈13.49%，不僅為第二季亞股最佳市場，更是大幅勝過同期同為科技出口導向的南韓股市1.86%漲幅，印度第二季上漲7.31%表現也不俗。

相對地，東協市場的菲律賓、泰國股市第二季分別下跌5.59%至7.12%，表現最為遜色，印尼、越南市場也呈現跌勢。

至於上半年整體外資流向，保德信表示，可明顯見到與美國科技股高度連動的東北亞雙雄最受外資青睞，南韓上半年獲得外資大舉加碼171.28億美元，台股同期吸金43.82億美元，在內外資加持下，台股上半年大漲28.45%，傲視亞股，印度股市則力守資金淨流入1.63億美元，相較之下，少了AI光環加持的東協股市，上半年清一色遭外資調節。

▲市場期待美國降息時程。（圖／達志影像／美聯社）

美國9月降息的機率提高

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，上週公布的美國經濟數據牽動市場投資情緒，美國第一季實質GDP季增年率為1.4%，較修正值1.3%小幅上調0.1%。

然而，5月個人消費支出（PCE）物價指數則是年增2.6%，符合市場預期且略低於前值2.7%，如果不計能源和食品價格後的核心PCE年增2.6%，同樣低於前值2.8%，顯示通膨持續降溫，反映在芝商所FedWatch數據，在個人消費支出物價指數發布後，預期美國9月降息的機率升至66%。

彭子芸進一步指出，美國聯準會（Fed）上週還公布年度銀行壓力測試結果，壓力測試的模擬情境與去年類似，嚴峻情境包含房價下跌36%、商業房地產價格下跌40%，以及美國失業率上升至10%等，所有接受測試的31家中大型銀行全數通過測試，能夠抵禦經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力。

彭子芸指出，上半年美股表現亮眼，包括那斯達克指數大漲18.1%，標普500（S&P 500）指數上漲14.5%，費城半導體指數更是強彈31.06%，榮登全球主要指數漲幅之冠，眼見下半年美國尚有降息與總統大選題材，預料仍將由美國具有成長性的大型科技股為市場領航主導。

中國經濟有如「大病初癒」

至於中國股市方面，續弱整理，不過基本面已看到底部回升。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，中國股市走勢與基本面高度連動，目前房地產供需疲軟依舊是內需不振的核心因素，而5月時新政落地後，中國房地產需求端出現一些積極變化，包括新房成交面積降幅開始縮小、企業到位資金降幅同步減緩。

此外，中國通縮狀況將優於今年上半年，消費者物價指數（CPI）溫和回升、生產者物價指數（PPI）也有望在年末出現正成長等。

▲中國經濟保持回升趨勢，有機會實現全年5%左右的經濟成長目標。（圖／路透社）

林哲宇進一步分析，中國國務院總理李強於達沃斯論壇上指出，經過疫情幾年的衝擊，中國經濟運行有如大病初癒，今來中國經濟保持回升趨勢，有信心實現全年5%左右的經濟成長目標。

從消費面來看，5月消費品零售雖然仍位於相對偏低水準，不過年增幅上升至3.7%，優於上月的2.3%，且在五一假期和618電商大促銷帶動，化妝品和家電類銷售改善最為明顯；至於汽車產業則受惠於舊換新政策補貼幅度大於預期，但整體政策成效仍有待觀察。

台股將維持區間整理，仍有機會再攻

台股1日出現震盪走勢，盤中最高上漲超過百點，但尾盤指數一度翻黑，收盤小漲26.32點，漲幅0.11%，收在23,058.57點，成交金額4,292.35億元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，在AI題材的驅動下，台股上半年表現在全球市場名列前茅，漲幅僅次於費城半導體指數，時間進入第三季能否延續漲勢？就短線來看，目前台股成交量能無法擴大之下，預料大盤將維持區間整理，但因為指數維持於23,000點之上，若持續上揚的月線沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻。

「AI半導體成長性優於半導體整體平均，目前AI算力仍集中於訓練。」廖炳焜表示，等待新一波應用出現後，未來推論將能帶動爆發性成長，且約8成以上的AI晶片建置在雲端，邊緣運算晶片成長潛力仍大，對於半導體營運也帶來更為正面的影響，台廠相關供應鏈也將帶來爆發式的營運成長期。

廖炳焜進一步分析，根據IDC估計，2024年全球伺服器出貨量逐季增加，其中，AI伺服器GPU供應不足的問題將獲得緩解；長期來看，AI、機器學習、邊緣運算的持續發展，雲端運算所需的算力勢必增加，帶動2024年至2027年全球伺服器出貨量將保持正成長。

不過，廖炳焜提醒，台股下半年須面對美國總統選舉變數及聯準會動向，仍需密切關注發展，但整體而言，AI相關題材仍維持高成長性，建議選股可聚焦半導體供應鏈、AI相關、蘋果新機規格升級概念、網通衛星、記憶體等，非電族群可挑選能源重電儲能、生技產業相關。