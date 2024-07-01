ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI題材「外資強勢買單」！台股上半年吸金43億美元　整理後可望再攻

▲台股維持區間整理，指數維持於23,000點之上，若月線沒有失守，適度整理後仍有機會再攻。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

在美國總統候選人辯論、經濟數據等變數影響下，國際資金對亞股轉為保守。保德信1日指出，上周外資「賣多於買」，僅有印度獲得逾15億美元資金挹注最高，其次為南韓的3.52億美元買盤，印尼、菲律賓兩東協市場維持資金淨流入，其他則遭賣超，其中台股單週失血近22億美元最高。

保德信進一步分析第二季國際資金動向，事實上，外資第二季對亞股也是保守以對，除了南韓獲得超過49億美元回補，其他亞股全數遭調節，且賣超金額較大的多為AI受惠程度較低的東協股市，其中，印尼單季失血超過21億美元最深，泰國、越南、印度等也遭提款11億美元至近13億美元不等的金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就股市漲跌來看，保德信指出，雖然第二季外資多站在賣方，不過在內資撐腰之下亞股漲跌互見，擁有AI完整供應鏈的台股單季強彈13.49%，不僅為第二季亞股最佳市場，更是大幅勝過同期同為科技出口導向的南韓股市1.86%漲幅，印度第二季上漲7.31%表現也不俗。

相對地，東協市場的菲律賓、泰國股市第二季分別下跌5.59%至7.12%，表現最為遜色，印尼、越南市場也呈現跌勢。

至於上半年整體外資流向，保德信表示，可明顯見到與美國科技股高度連動的東北亞雙雄最受外資青睞，南韓上半年獲得外資大舉加碼171.28億美元，台股同期吸金43.82億美元，在內外資加持下，台股上半年大漲28.45%，傲視亞股，印度股市則力守資金淨流入1.63億美元，相較之下，少了AI光環加持的東協股市，上半年清一色遭外資調節。

▲市場期待美國降息時程。（圖／達志影像／美聯社）

美國9月降息的機率提高

保德信PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，上週公布的美國經濟數據牽動市場投資情緒，美國第一季實質GDP季增年率為1.4%，較修正值1.3%小幅上調0.1%。

然而，5月個人消費支出（PCE）物價指數則是年增2.6%，符合市場預期且略低於前值2.7%，如果不計能源和食品價格後的核心PCE年增2.6%，同樣低於前值2.8%，顯示通膨持續降溫，反映在芝商所FedWatch數據，在個人消費支出物價指數發布後，預期美國9月降息的機率升至66%。

彭子芸進一步指出，美國聯準會（Fed）上週還公布年度銀行壓力測試結果，壓力測試的模擬情境與去年類似，嚴峻情境包含房價下跌36%、商業房地產價格下跌40%，以及美國失業率上升至10%等，所有接受測試的31家中大型銀行全數通過測試，能夠抵禦經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力。

彭子芸指出，上半年美股表現亮眼，包括那斯達克指數大漲18.1%，標普500（S&P 500）指數上漲14.5%，費城半導體指數更是強彈31.06%，榮登全球主要指數漲幅之冠，眼見下半年美國尚有降息與總統大選題材，預料仍將由美國具有成長性的大型科技股為市場領航主導。

中國經濟有如「大病初癒」

至於中國股市方面，續弱整理，不過基本面已看到底部回升。PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，中國股市走勢與基本面高度連動，目前房地產供需疲軟依舊是內需不振的核心因素，而5月時新政落地後，中國房地產需求端出現一些積極變化，包括新房成交面積降幅開始縮小、企業到位資金降幅同步減緩。

此外，中國通縮狀況將優於今年上半年，消費者物價指數（CPI）溫和回升、生產者物價指數（PPI）也有望在年末出現正成長等。

▲中國經濟保持回升趨勢，有機會實現全年5%左右的經濟成長目標。（圖／路透社）

林哲宇進一步分析，中國國務院總理李強於達沃斯論壇上指出，經過疫情幾年的衝擊，中國經濟運行有如大病初癒，今來中國經濟保持回升趨勢，有信心實現全年5%左右的經濟成長目標。

從消費面來看，5月消費品零售雖然仍位於相對偏低水準，不過年增幅上升至3.7%，優於上月的2.3%，且在五一假期和618電商大促銷帶動，化妝品和家電類銷售改善最為明顯；至於汽車產業則受惠於舊換新政策補貼幅度大於預期，但整體政策成效仍有待觀察。

台股將維持區間整理，仍有機會再攻

台股1日出現震盪走勢，盤中最高上漲超過百點，但尾盤指數一度翻黑，收盤小漲26.32點，漲幅0.11%，收在23,058.57點，成交金額4,292.35億元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，在AI題材的驅動下，台股上半年表現在全球市場名列前茅，漲幅僅次於費城半導體指數，時間進入第三季能否延續漲勢？就短線來看，目前台股成交量能無法擴大之下，預料大盤將維持區間整理，但因為指數維持於23,000點之上，若持續上揚的月線沒有失守，台股適度整理後仍有機會再攻。

「AI半導體成長性優於半導體整體平均，目前AI算力仍集中於訓練。」廖炳焜表示，等待新一波應用出現後，未來推論將能帶動爆發性成長，且約8成以上的AI晶片建置在雲端，邊緣運算晶片成長潛力仍大，對於半導體營運也帶來更為正面的影響，台廠相關供應鏈也將帶來爆發式的營運成長期。

廖炳焜進一步分析，根據IDC估計，2024年全球伺服器出貨量逐季增加，其中，AI伺服器GPU供應不足的問題將獲得緩解；長期來看，AI、機器學習、邊緣運算的持續發展，雲端運算所需的算力勢必增加，帶動2024年至2027年全球伺服器出貨量將保持正成長。

不過，廖炳焜提醒，台股下半年須面對美國總統選舉變數及聯準會動向，仍需密切關注發展，但整體而言，AI相關題材仍維持高成長性，建議選股可聚焦半導體供應鏈、AI相關、蘋果新機規格升級概念、網通衛星、記憶體等，非電族群可挑選能源重電儲能、生技產業相關。

關鍵字： 台股美國聯準會降息經濟股市投資

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元　年化配息率仍逾10%

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元　年化配息率仍逾10%

擁有近77萬股民的首檔月月配台股ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配0.18元，以今日收盤價20.91元估算，年化分配率約達10.33%。

2024-07-01 16:44
快訊／月月配00934首發0.33元　年化配息率逼近20%

快訊／月月配00934首發0.33元　年化配息率逼近20%

中信成長高股息（00934）首次配息開獎！第一階段配息以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.33元，以7月1日收盤價20.62元換算當期殖利率1.6%，年化配息率19.2%，現金收益分配公布日為7月12日，7月15日以前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

2024-07-01 15:32
快訊／67萬股民看過來！0050每股配1元　今年來績效漲逾4成

快訊／67萬股民看過來！0050每股配1元　今年來績效漲逾4成

擁有近67萬股民的元大台灣卓越50（0050）今（1）日公告配息，每股配發1元，為近5次配息最低，以今年1月配3元、今日收盤價186.6元估算，換算年化配息率不到2.14%，不過0050今年以來已漲逾4成。

2024-07-01 16:06
iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

2024-07-01 10:26
勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金5月獲利1513.3億元　前5月賺近6074億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至5月底止，勞動基金規模為6兆5,994億元，收益數為6073.8億元，收益率為9.99％；5月金融市場回穩上揚， 單月收益數為1513.3億元。

2024-07-01 10:15
輝達、亞馬遜來台投資　謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

輝達、亞馬遜來台投資　謝金河：乾淨能源產業持續暢旺20年

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣乾淨能源產業將持續暢旺廿年」為題發文，表示這次黃仁勳旋風，強化了台灣成為AI核心的地位，最近Amazon宣示未來15年將在台灣砸下數十億美元巨資設立資料中心，同時宣布全部使用綠電，這也宣告台灣綠電產業未來數十年發展的地位，在風光發電的路上，這是未來大家都可以看得見的大趨勢！很多企業崛起，會從這個板塊誕生。

2024-07-01 10:02
「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購　廣運甜甜價超吸睛

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！本周2檔開始申購　廣運甜甜價超吸睛

新股抽籤紅包來了！柏騰（3518）及廣運（6125）本周陸續開放申購，其中「黃仁勳概念股」廣運價差20元，等於抽中一張約可賺2萬元，報酬率逾20％。

2024-07-01 06:00
10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元月配ETF新兵蘊釀中　凱基優選台灣AI 50拼今日核准

10元發行的月月配ETF再多一檔！證交所公告，「凱基優選台灣AI 50」將於今（1）日申報期滿，有望成為台股ETF新兵。

2024-07-01 00:03
台積電基層「薪情」只排第7！　聯發科平均375.4萬奪上市公司冠軍

台積電基層「薪情」只排第7！　聯發科平均375.4萬奪上市公司冠軍

證券交易所今日公布2023年上市公司非擔任主管職務之全時員工薪資，其中共有六家公司非主管員工平均薪資超過300萬元，並由聯發科（2454）以以375.4萬元拿下冠軍，至於台積電（2330）則排名第七，非主管員工平均薪資為284.2萬元。

2024-07-01 21:32
2023年基層「薪情最佳」排名　中信金年均160萬奪冠

2023年基層「薪情最佳」排名　中信金年均160萬奪冠

證交所今天公布2023年上市公司「非擔任主管職務的全時員工資訊」，單就上市金控觀察，中信金員工平均薪資為新台幣159.3萬元、中位數131.4萬元，雙雙排名第一高，成為雙冠王。

2024-07-01 21:31

讀者迴響

熱門新聞

台北最難訂私廚！15道菜「每人8000元」遭業者打臉

快訊／月月配00934首發0.33元　年化配息率逼近20%

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元　年化配息率仍逾10%

有被動收入能裸辭？網見他財力：可以退休

快訊／67萬股民看過來！0050每股配1元　今年來績效漲逾4成

「珍奶造型」票卡來了！一卡通首次與50嵐合作

台新金集團高層大風吹！　前經長王美花兼任銀行獨董

「黃仁勳明牌股」抽中賺2萬！廣運超吸睛

欠稅大戶老面孔！財部：16人追不回豁免　金額31.97億元

交接完了！她離職後「主管還打電話問問題」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366