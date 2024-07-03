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貿協集結四大公協會65家參展廠商　搶攻越南工具機智造商機

▲開幕記者會左起健閔經理廖彥軍、能揚經理葉瑾雯、胡志明市辦事處主任余雯玲、代表處經濟組組長張文忠、越南HAMEE協會副主席NGO VAN TUC、上銀經理陳明輝、金豐經理王煜棠、新代經理Ngo Truong Tho。（圖／貿協提供）

▲開幕記者會左起健閔經理廖彥軍、能揚經理葉瑾雯、胡志明市辦事處主任余雯玲、代表處經濟組組長張文忠、越南HAMEE協會副主席NGO VAN TUC、上銀經理陳明輝、金豐經理王煜棠、新代經理Ngo Truong Tho。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為抓住越南綠色智造商機，由經濟部貿易署主辦、外貿協會執行的「智慧機械海外推廣計畫」於越南工具機展(MTA Vietnam)，昨(2)日展出首日舉辦「綠色智造(Taiwan: Go Green To Make Our Globe Clean)」記者會，上銀科技、能揚興業、金豐機器、健閔實業及新代科技5家台灣企業發表了智慧製造和節能減碳產品解決方案，吸引逾50家當地媒體及貴賓與會。

記者會胡志明市機電協會HAMEE副主席NGO VAN TUC及重要媒體Doanh nhan Sai Gon、Vietnam Business Forum及Vietnam Economic News等與會，會後亦有媒體專訪我國業者，現場氣氛熱絡，預期可創造台越間更多合作機會。

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台灣駐胡志明市辦事處經濟組組長張文忠指出，根據世銀，越南作為新的世界工廠，今年已走出泥沼，大有復甦之趨勢，預計2024年越南GDP成長率可達5.5%，達疫後新高。

此外，因供應鏈轉移帶來龐大的製造需求，越南機械業公會(VAMI)預計至2030年，機械市場需求將達約3,100億美元，7成以上需仰賴進口，為達到歐美客戶所要求的產能與標準，又要合乎越南機械年限法規及因應日益顯著的缺電問題，當地廠商已進入設備汰舊潮。

這點似乎可從今年1-5月我國出口越南工具機年成長18.2%，越南躍升為我國工具機第五大出口國看出端倪，透過我國高品質產品協助越南產業升級，共創臺越雙贏互惠。

看準此商機，外貿協會攜手工具機公會及軸承公會共組台灣館，匯集超過65家台灣企業參展，為本展第二大參展國，使用近千平方公尺攤位面積，其中包括了台灣工具機界領導品牌如上銀、新代、金豐、榮田、台灣瀧澤、銀泰、高聖等，展出其最新的數控車床、銑床、鑽床、切割機、磨床、鑄造機、雷射切割機等，吸引現場買主目光。

呼應大會主題「前進永續製造之路(The journey toward to sustainable manufacturing」，本次形象館除特別使用台灣製回收瓦楞紙椅，記者會亦緊扣綠色智造主題，由上銀展示可將預熱電力消耗減少50%的智慧型滾珠螺桿以及其力矩馬達旋轉工作台。

能揚興業則針對空氣壓縮系統的節能解決方案推出其節能排水器；金豐展示其伺服沖床如何將電力消耗減少達45%；健閔則分享其與多家全球知名的電動車動力系統供應商合作建立牽引電機定子生產線，讓馬達更節能；新代則介紹其高端主軸伺服整合、直線馬達和直接驅動馬達之控制器，為自動化生產線增值。

近年越南製造業與自動化技術的跨產業合作已經發酵，例如越南最大的汽車製造商VinFast與德國西門子合作建立智能製造工廠，抓緊當地自動化需求，形象館與智動協會合作於展中也辦理一系列帶狀主題活動，發表台灣智慧自動化的量能，包括越南機電協會及越南聯合利華皆出席；也與當地代理商台灣聯技合作針對金屬加工及金屬成型主題分享業者亮點產品。另外，運用多元方式強力宣傳，包括現場發贈珍珠奶茶，並以趣味有獎徵答及夾娃娃機等方式吸引參觀者互動填寫問卷，展覽4日預計推廣包括台灣瀧澤、金豐及榮田共計18個品牌，吸引600人次參觀。

越南出口谷底已過，工業與生產重歸正軌，許多業者開展就感受到展場的活力與機會，例如噴砂機大廠燿生在今年TIMOTS展成功開發並交機的越南新客戶，除利用MTA展期邀請越南客戶來館參觀深化合作之外，展覽首日也有許多潛在合作對象來館洽談。

此外，能揚興業的球閥型無耗氣自動排水器，突破傳統排水器的限制、提供全時穩定的操控性能，於展場獲得多位當地買主探詢，另外如品正的綜合加工機、益壯的切削刀具、全球經銷遍及80餘國之高聖精密的帶鋸機，皆吸引買主駐足青睞。

貿協表示，本計畫下半年亦將持續透過於芝加哥工具機展、日本工具機展與全球機械採購大會等各項整合行銷活動，協助我商把握全球市場綠色製造商機。歡迎有興趣者追蹤：。

關鍵字： 貿協四大公協會65家參展廠商越南工具機智造商機

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