板橋江翠北DE區站8字頭　在地房仲：北市3區首購族搶進

▲板橋江翠北重劃區在短短6年，房價從4字頭漲到7~8字頭。（圖／有巢氏房屋提供）

記者項瀚／台北報導

板橋江翠北重劃區在短短6年，房價從4字頭漲到7~8字頭，顯見購屋需求強勁。在地房仲表示，江翠北具捷運藍線加持，廣吸松山、北市政、南港首購族搶進，目前區域二手釋出量低，因為許多屋主早期購入，覺得現在賣掉可惜，而且也買不回來了。

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有巢氏房屋板橋江翠華江加盟店東周秀融表示，板橋江翠北重劃區可細分為A~G等7區，其中以DE區最為精華，距離捷運站最近，步行6~10分鐘即可抵達，附近還有新埔民生站交會，此外區內有國小預定地，並坐擁溪頭公園、123木頭、稚匯公園，綠覆率高，居住環境舒適。

周秀融指出，目前DE區開發相對飽和，土地只剩下約2成左右，且大多已有建商插旗。成屋房價方面，事務所成交單價落在68~75萬元，一般住宅已來到82~90萬元，是江翠北各區中最高價的地區。

▲板橋江翠北重劃區DE區距離捷運站最近。（圖／有巢氏房屋提供）

至於其他幾區，周秀融指出，C區由於殯儀館抗性，房價相對便宜一點，但現在也都要價7字頭，AB靠近中正路商圈，比較沒有開發，走不到捷運站，但環境相對清幽，均價也要7字頭。而FG區生活機能不錯，10分鐘出頭可到舊城區，目前以預售案為主。

整體而言，周秀融表示，江翠北重劃區在短短6年，房價從最初的4字都漲到7~8字頭，需求強勁，進一步分析買盤結構，主要是台北市首購族、以及板橋在地首購與換屋族。

▲板橋江翠北重劃區稀有許多松山、北市政、南港等區買盤進駐。（圖／有巢氏房屋提供）

周秀融說，年輕人想住新房子，但雙北舊市區新案稀缺，江翠北廣受首購族關注。另外，板橋江翠北位於新北首善之區，又有捷運藍線加持，吸引許多松山、北市政、南港等區買盤，這些地區上班族多，且新案單價都是百萬起跳，買盤大量湧向江翠北。

周秀融觀察，江翠北的二手釋出量不多，因為許多屋主早期購入，覺得現在賣掉可惜，而且也買不回來了，未來房價持續看漲，相當具有潛力。

▲周秀融認為，板橋江翠北重劃區相當具有潛力，未來房價持續看漲。（圖／有巢氏房屋提供）

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